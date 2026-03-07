Ισχύει ότι η πανσέληνος επηρεάζει τη διάθεσή μας; Τι λέει η επιστήμη

Η πανσέληνος στη λαϊκή παράδοση

Πόσες φορές έχετε ακούσει τη φράση «Πρέπει να έχει πανσέληνο…» για να εξηγηθεί μια αλλόκοτη συμπεριφορά; Αυτή η πεποίθηση έχει τις ρίζες της σε αρχαίους χρόνους, με τον Αριστοτέλη και τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο να υποστηρίζουν ότι το φως της πανσελήνου μπορεί να προκαλεί τρέλα. Από εκεί προέρχεται και η αγγλική λέξη «lunatic», η οποία σημαίνει «του φεγγαριού».

Οι παλιές αντιλήψεις

Η υπόθεση αυτή προήλθε από την αντίληψη ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όπως και τα νερά της Γης, επηρεάζεται από την Σελήνη. Ο Αριστοτέλης και ο Πλίνιος πίστευαν ότι το φεγγάρι είχε τη δύναμη να προκαλεί διάφορες ψυχικές διαταραχές. Ο ψυχίατρος Arnold Lieber, σε βιβλία του όπως «The Lunar Effect: Biological Tides and Human Emotions», επεκτείνει αυτήν την ιδέα υποστηρίζοντας ότι το ανθρώπινο σώμα, που αποτελείται κατά 70% από νερό, βιώνει μεταβολές κατά την πανσέληνο.

Επιστημονική έρευνα και αποδόμηση μύθων

Παρά το γεγονός ότι η θεωρία του Lieber φαίνεται λογική, η επιστήμη έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της πανσελήνου και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μελέτη του 1985, που εξέτασε 37 διαφορετικές έρευνες, δεν βρήκε καμία σύνδεση μεταξύ των σεληνιακών κύκλων και περιστατικών όπως εγκλήματα ή ψυχιατρικά επεισόδια. Μάλιστα, πρόσφατες έρευνες από τη Φινλανδία δείχνουν πως κατά την πανσέληνο καταγράφονται λιγότερες ανθρωποκτονίες.

Η αντοχή των δεισιδαιμονιών

Εντούτοις, γιατί επιμένουν οι δεισιδαιμονίες; Ένα άρθρο στο περιοδικό Discover αναφέρει ότι η «σεληνιακή τρέλα» μπορεί να σχετίζεται με την ποιότητα του ύπνου, καθώς το φωτεινό φεγγάρι πιθανόν να επηρεάζει τον ύπνο των προγόνων μας, οδηγώντας σε κακή διάθεση. Παρόλα αυτά, πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι οι πεποιθήσεις για την επίδραση της Σελήνης είναι αποτέλεσμα «ψευδούς συσχέτισης» ή επιβεβαιωτικής προκατάληψης.

Αυτοεκπληρούμενη προφητεία

Όπως αναφέρουν επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, οι άνθρωποι όχι μόνο παρατηρούν περίεργες συμπεριφορές κατά την πανσέληνο αλλά ενδέχεται και οι ίδιοι να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, πιστεύοντας ότι συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ενισχύοντας τη σύνδεση που πιστεύουν ότι υπάρχει.

Η σύνδεση της πανσελήνου με την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ένα θέμα που έχει γοητεύσει τις κοινωνίες για αιώνες. Ωστόσο, οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι οι παραδοσιακές πεποιθήσεις δεν έχουν βάση. Η ανθρώπινη τάση να συνδέει γεγονότα και να αναζητά αιτίες σε φαινόμενα που δεν σχετίζονται μπορεί να εξηγεί την επιμονή αυτών των μύθων, αλλά η επιστήμη συνεχίζει να καταρρίπτει τις δεισιδαιμονίες που περιβάλλουν τη Σελήνη.