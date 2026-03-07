Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι φέτος δεν θα χορηγηθεί έκτακτο επίδομα Πάσχα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Όμηρος Τσάπαλος, ανέφερε στο enikonomia.gr ότι η απόφαση αυτή είναι τελική και δεν σχετίζεται με δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Τι αναφέρουν οι φήμες και τα σενάρια

Τις τελευταίες εβδομάδες, κυκλοφόρησαν φήμες που ήθελαν την κυβέρνηση να εξετάζει την παροχή ενός εφάπαξ επιδόματος Πάσχα, το οποίο θα κυμαινόταν από 100 έως 250 ευρώ, με στόχο την στήριξη ευάλωτων ομάδων. Οι φήμες αυτές υποστήριζαν ότι το επίδομα θα αφορούσε χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους επιδόματος παιδιού, ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 2022 είχε εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο περιλάμβανε και μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονταν σε κατάσταση 12-24 μηνών ανεργίας. Αντίστοιχες ενισχύσεις χορηγήθηκαν και το 2025 σε άνεργους ναυτικούς.

Οι λόγοι της απόφασης

Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε δύο βασικούς λόγους για την μη χορήγηση του επιδόματος φέτος. Ο πρώτος είναι ότι δεν υπήρχε αρχικά προγραμματισμός για την καταβολή του, ενώ ο δεύτερος αφορά την ήδη υλοποιούμενη πολιτική παροχών για το 2025. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προγραμματίσει άλλες παροχές, όπως οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, οι αυξήσεις στους μισθούς λόγω αλλαγών στη φορολογία, καθώς και τα επιδόματα για δημόσιους υπαλλήλους που θα ισχύσουν από 1η Απριλίου.

«Καλά-καλά δεν έχει εφαρμοστεί ο μειωμένος ΕΝΦΙΑ, καλά-καλά δεν έχουν δει οι πολίτες στους μισθούς τους τις αυξήσεις από τις μειώσεις της κλίμακας της άμεσης φορολογίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τσάπαλος.

Η απόφαση του υπουργείου να μην χορηγήσει έκτακτο επίδομα Πάσχα το 2026 αναδεικνύει την ανάγκη για συνεπή δημοσιονομική πολιτική, καθώς και την προτεραιότητα που δίνεται σε άλλες οικονομικές ενισχύσεις. Η απογοήτευση από την πλευρά των πολιτών είναι αναμενόμενη, ειδικά σε μία περίοδο που οι οικονομικές πιέσεις παραμένουν υψηλές. Οι κυβερνητικές παροχές, όπως οι προγραμματισμένες αυξήσεις στους μισθούς και η μείωση του ΕΝΦΙΑ, είναι κρίσιμες, αλλά η απουσία ενός εφάπαξ επιδόματος μπορεί να αφήσει χωρίς στήριξη τις ευάλωτες ομάδες

