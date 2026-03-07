Αναβάλλεται η πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι μετά τις επιθέσεις – Στο «περίμενε» δεκάδες Έλληνες

Στην αναβολή πτήσης επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από το Ντουμπάι προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές λόγω επιθέσεων στο αεροδρόμιο. Χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, εκατοντάδες Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους επέστρεψαν στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας με ασφάλεια τις διαδικασίες επαναπατρισμού.

Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών

Η επαναπατριστική επιχείρηση, που διεξήχθη υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών, περιλάμβανε την επιστροφή 46 Ελλήνων και των οικογενειών τους από το Ομάν, οι οποίοι ήρθαν στην Αθήνα με πτήση της Aegean Airlines. Επίσης, 89 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους ταξίδεψαν επίσης από το Ομάν με πτήση της SKY express.

Αξιοσημείωτο είναι ότι επιπλέον 142 Έλληνες πολίτες που βρίσκονταν στη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επέστρεψαν στην Αθήνα μέσω δύο πτήσεων της Air Arabia. Το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε ετοιμότητα για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους Έλληνες που έχουν επηρεαστεί από την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ανάγκη για επικοινωνία

Για την υποστήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, οι αρμόδιες αρχές έχουν αναρτήσει πληροφορίες σχετικά με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών πρεσβειών και προξενικών αρχών στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του υπουργείου Εξωτερικών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναβολή της πτήσης

Σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, είχε προγραμματιστεί πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι, ωστόσο, εξαιτίας επιθέσεων που σημειώθηκαν στην περιοχή, η πτήση αυτή αναβλήθηκε. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή πτήση

Η απόφαση για την αναβολή δεν λήφθηκε ελαφρά τη καρδία, αλλά επιβλήθηκε από τα νέα δεδομένα στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Απειλή κατά των αεροδρομίων: Μετά το πλήγμα στο αεροδρόμιο Μεχραμπάν της Τεχεράνης, οι πληροφορίες για πιθανές απαντήσεις κατά υποδομών στον Κόλπο έχουν θέσει τις αεροπορικές εταιρείες σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού».

Άρνηση ασφαλιστικών καλύψεων: Πολλές εταιρείες αρνούνται να πετάξουν πάνω από την περιοχή, καθώς οι ασφαλιστικές καλύψεις για πτήσεις σε ζώνες πολεμικών συγκρούσεων έχουν ανακληθεί.

Συντονισμός με την Ε.Ε.: Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τη δημιουργία μιας «ασφαλούς γέφυρας» μεταφοράς των πολιτών, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη και η ανάγκη για ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών είναι επιτακτική. Η ανταπόκριση του υπουργείου Εξωτερικών και η οργάνωση των πτήσεων δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Ωστόσο, η αναβολή πτήσεων λόγω επιθέσεων υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνεχίζουν να υπάρχουν στην περιοχή.

Διαβάστε ακόμα: Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Η στάση του απέναντι στις καταγγελίες της κόρης του για σεξουαλική παρενόχληση