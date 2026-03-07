Σύρος: Στις φλόγες σκάφη στον Ταρσανά – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Ένα σοβαρό περιστατικό αναστάτωσε το λιμάνι της Σύρου το πρωί του Σαββάτου 7 Μαρτίου 2026, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε σκάφη που βρίσκονταν στον ιστορικό χώρο του Ταρσανά. Οι καπνοί έγιναν ορατοί από πολλά σημεία της Ερμούπολης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές του νησιού. Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν καθοριστική για να περιοριστεί η ζημιά και να μην επεκταθεί η φωτιά σε παρακείμενες εγκαταστάσεις ή άλλα σκάφη.

Το χρονικό της πυρκαγιάς και η επιχείρηση κατάσβεσης

Η φωτιά ξεκίνησε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παίρνοντας γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιούνται στη ναυπήγηση και συντήρηση των σκαφών.

Η κινητοποίηση: Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Σύρου με οχήματα και άνδρες, ενώ συνέδραμαν και στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Η κατάσταση των σκαφών: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε σκάφη που ήταν εκτός θαλάσσης για εργασίες συντήρησης.

Υπό έλεγχο η φωτιά: Χάρη στον συντονισμό των δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αποφεύγοντας τον κίνδυνο για τα γύρω κτίρια.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί: Ευτυχώς, την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί εργαζομένων ή περαστικών.

Έρευνες για τα αίτια του συμβάντος

Μετά την πλήρη κατάσβεση, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής ανέλαβε το έργο της διερεύνησης των αιτίων που οδήγησαν στο περιστατικό.

Εμπειρογνώμονες στο σημείο: Οι ειδικοί εξετάζουν αν η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, από κάποια εργασία που βρισκόταν σε εξέλιξη ή από άλλο εξωγενή παράγοντα.

Προστασία του περιβάλλοντος: Το Λιμεναρχείο Σύρου παρακολουθεί την κατάσταση για τυχόν ρύπανση, αν και το περιστατικό συνέβη στο χερσαίο τμήμα του Ταρσανά.

