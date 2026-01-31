LIVE 31 Ιανουαρίου 2026: Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα Ίμια, οι αποκαλύψεις-σοκ για το αδήλωτο υπόγειο στη Βιολάντα κα το τελευταίο αντίο στα αγγελούδια του ΠΑΟΚ

Η καρδιά της ενημέρωσης χτυπά εδώ. Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου ξεκίνησε με τον καιρό να δείχνει τα δόντια του, την ώρα που η Ελλάδα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην υπόθεση της 16χρονης Λόρα και θρηνεί για την αδιανόητη τραγωδία με τους νεαρούς αθλητές του ΠΑΟΚ. Στο Madata.gr παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό όλα τα μέτωπα.

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα Ίμια: «Μόνο γαλάζια νερά στο Αιγαίο, όχι γκρίζες ζώνες». 30 χρόνια από τη νύχτα που συγκλόνισε την Ελλάδα - Τιμή στους τρεις πεσόντες αξιωματικούς.

Υγεία: Μεταβολισμός στο φουλ: 5 τροφές που πρέπει να φάτε σήμερα για να κάψετε λίπος χωρίς να πεινάσετε.

Βιολάντα: Το αόρατο υπόγειο, η διαρροή προπανίου που κρατούσε μήνες και οι καταγγελίες - Δεν μπορούσαν να πάνε ούτε στην τουαλέτα από τη μυρωδιά.

Χρήσιμο: Γιατί πρέπει να βάζετε ένα κέρμα στην κατάψυξη πριν φύγετε από το σπίτι: Το κόλπο που θα σας σώσει από δηλητηρίαση.

Διεθνή: Νέες φωτογραφίες-σοκ από το 'νησί της ακολασίας': Ο Πρίγκιπας Άντριου πάνω από ξαπλωμένη γυναίκα στο σπίτι του Έπσταϊν.

HACKS: Λαμπίκο ο φούρνος χωρίς χημικά: Το πανέξυπνο κόλπο με τη μαγειρική σόδα και το λεμόνι που θα σας λύσει τα χέρια.

Η κακοκαιρία «πολιορκεί» την Αττική: Ο ουρανός έχει κλείσει πάνω από το λεκανοπέδιο. Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για πιθανά προβλήματα στους δρόμους.

Βαρύ πένθος στις κηδείες των παιδιών του ΠΑΟΚ: Σπαραγμός στις εξόδιες ακολουθίες των νεαρών αθλητών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο. Συγγενείς, φίλοι και όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ λένε το τελευταίο αντίο στα παιδιά που έφυγαν τόσο νωρίς.

Υπόθεση Λόρα: Νέες καταθέσεις φωτίζουν το θρίλερ: Η 16χρονη βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, με την αστυνομία να εξετάζει νέα στοιχεία που προέκυψαν τις τελευταίες ώρες. Οι επόμενες κινήσεις των αρχών κρίνονται καθοριστικές για την έκβαση της υπόθεσης.

Super League: Η ώρα της δράσης: Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με κρίσιμες αναμετρήσεις. Οι ομάδες μπαίνουν στο γήπεδο με το βλέμμα στην κορυφή, παρά το βαρύ κλίμα των τελευταίων ημερών.