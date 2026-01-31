Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, η οποία κατάφερε να ταξιδέψει στη Φρανκφούρτη χρησιμοποιώντας τα δικά της έγγραφα. Οι μαρτυρίες από την Ομόνοια και το αεροδρόμιο αποκαλύπτουν μια έφηβη που έδρασε μόνη της, με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη της πριν ενεργοποιηθεί η Αστυνομία.

Οι κινήσεις «κλειδιά» στην Ομόνοια

Λίγες ώρες πριν την πτήση, η Λόρα κινήθηκε στο κέντρο της Αθήνας προσπαθώντας να εξασφαλίσει μετρητά:

Η χρυσοχόος: Η ανήλικη μπήκε σε κοσμηματοπωλείο και ρώτησε αν αγοράζουν χρυσό. Φορούσε καπέλο και κουκούλα για να κρύβει τα χαρακτηριστικά της και μιλούσε σπαστά ελληνικά και αγγλικά.

Το ταξιδιωτικό γραφείο: Στις 11:27 το πρωί, επισκέφθηκε πρακτορείο στην Ομόνοια. Ζήτησε επίμονα εισιτήριο για την ίδια ημέρα, παρότι ήταν ακριβό (200 ευρώ), λέγοντας πως «είχε δουλειά». Πλήρωσε με μετρητά και χρησιμοποίησε το δικό της διαβατήριο.

Η διαδρομή προς το αεροδρόμιο

Ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανέφερε πως η κοπέλα ήταν σιωπηλή, φορούσε μαύρο παλτό και καπέλο, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής μίλησε χαμηλόφωνα στο τηλέφωνο, πιθανότατα στα ρωσικά.

Το «θρίλερ» με τις αεροπορικές και η 25η Τροπολογία

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκάλυψε πως όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση στην Πάτρα (19:40), η Λόρα ήταν ήδη στο εξωτερικό.

Άρνηση συνεργασίας: Η γερμανική αεροπορική εταιρεία αρνήθηκε αρχικά να δώσει στοιχεία στην ΕΛ.ΑΣ., επικαλούμενη εσωτερικούς κανονισμούς.



Μαρτυρία στο Βερολίνο: Μια γυναίκα υποστήριξε ότι είδε τη Λόρα στο μετρό του Βερολίνου να λέει στο τηλέφωνο στα γερμανικά: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω. Να τον χωρίσεις εσύ».

«Δεν μπορεί κάθε 16χρονο να φεύγει έτσι με αεροπλάνο», ξέσπασε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, σχολιάζοντας τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν στην ανήλικη να ταξιδέψει μόνη της.



Key Points της Υπόθεσης

Ημερομηνία Φυγής: 8 Ιανουαρίου, πτήση της Lufthansa στις 17:30.

Τρόπος Δράσης: Χρήση προσωπικών εγγράφων, πληρωμή με μετρητά, μεταμφίεση με καπέλο/κουκούλα.

Στόχος: Φρανκφούρτη, με πιθανή εμφάνιση αργότερα στο Βερολίνο.

Εμπλοκή Αρχών: Έρευνα μέσω Europol, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία ότι την βοήθησε τρίτο πρόσωπο στην Ελλάδα.

