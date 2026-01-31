Πέντε γυναίκες νεκρές και μια σειρά από αναπάντητα «γιατί» συνθέτουν το σκηνικό της τραγωδίας στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Πέντε ημέρες μετά τη φονική έκρηξη, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) φέρνουν στο φως συγκλονιστικά στοιχεία για εγκληματικές παραλείψεις και κενά ασφαλείας που αγνοήθηκαν για χρόνια.

Το υπόγειο που «δεν υπήρχε» στα χαρτιά Μια από τις πιο σοβαρές αποκαλύψεις αφορά το υπόγειο του εργοστασίου. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τρικκαίων, Γιώργο Καταβούτα, το υπόγειο φαίνεται να μην έχει δηλωθεί σε καμία από τις συνολικά οκτώ οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από το 2007 μέχρι σήμερα. Αυτός ο χώρος, λόγω της διαρροής, μετατράπηκε σε μια «άτυπη δεξαμενή προπανίου», με αποτέλεσμα να σημειωθούν δύο εκρήξεις σε διάστημα μόλις 6 δευτερολέπτων.

«Θα το δούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα» Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες για την αδιαφορία των υπευθύνων προκαλούν οργή. Ο Γιώργος Λιατίφης, Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν έντονα για τη μυρωδιά του αερίου, η οποία ήταν τόσο ανυπόφορη που δεν μπορούσαν να πάνε ούτε στις τουαλέτες. Η απάντηση της εταιρείας; «Θα το δούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα».

Τα ευρήματα της Πυροσβεστικής:

Τρύπιες σωληνώσεις: Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν διαρροή στις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο, με το υπέδαφος να είναι εμποτισμένο από το αέριο εδώ και μήνες.

Παραβιάσεις από το 2020: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε επισημάνει ήδη από το 2020 πως οι δεξαμενές προπανίου δεν είχαν τοποθετηθεί στο σωστό σημείο, μια προειδοποίηση που φαίνεται πως αγνοήθηκε.

Κίνδυνος νέας έκρηξης: Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο συνεχίζοντας την κατάσβεση, καθώς το υπέδαφος παραμένει επικίνδυνο, καθυστερώντας τις νέες εκσκαφές που προγραμματίζονται για την επόμενη εβδομάδα.

Η εισαγγελική έρευνα στρέφεται πλέον προς πάσα κατεύθυνση για να διαπιστωθεί πώς μια βιομηχανία λειτουργούσε με τέτοια κενά στην ασφάλεια και την αδειοδότηση, οδηγώντας στον θάνατο πέντε ανθρώπους την ώρα του μεροκάματου.

