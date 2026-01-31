Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη νύχτα που η Ελλάδα και η Τουρκία έφτασαν στα πρόθυρα του πολέμου. Με αφορμή την επέτειο της κρίσης των Ιμιών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της Αθήνας για τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο.

«Τιμούμε τη μνήμη των τριών ηρώων αξιωματικών μας, του Χριστόδουλου Καραθανάση, του Παναγιώτη Βλαχάκου και του Έκτορα Γιαλοψού, που έδωσαν τη ζωή τους στο καθήκον», τόνισε ο πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις τρέχουσες προκλήσεις, υπογράμμισε με νόημα: «Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Υπάρχουν μόνο γαλάζια ελληνικά νερά και η αδιαπραγμάτευτη εθνική μας κυριαρχία».

Τα κύρια σημεία της δήλωσης:

Η ισχύς των συνθηκών: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι διεθνείς συνθήκες είναι ξεκάθαρες και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση ή «ερμηνεία» από τη γείτονα χώρα.

Η αποτρεπτική ισχύς: Έκανε αναφορά στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ, έτοιμη να υπερασπιστεί το δίκαιό της.

Μήνυμα σταθερότητας: Παρά την αυστηρή γλώσσα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα παραμένει πυλώνας ειρήνης στην περιοχή, χωρίς όμως να υποχωρεί σε καμία «γκρίζα» διεκδίκηση.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η ρητορική της Άγκυρας επανέρχεται συχνά σε ζητήματα αποστρατικοποίησης και «γκρίζων ζωνών», με την Αθήνα να απαντά θεσμικά και με την ισχύ των διεθνών συμμαχιών της.

Ολόκληρη η ανάρτηση Μητσοτάκη:

«Πριν από 30 χρόνια, η αγάπη για την πατρίδα καθιστούσε αθάνατους στη συλλογική μας μνήμη τους Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό. Σήμερα, η Ελλάδα ανταποδίδει την τιμή στους τρεις ήρωες. Θωρακίζοντας την άμυνά της. Πυκνώνοντας τις στρατηγικές συμμαχίες της. Και σφυρηλατώντας την ενότητα της κοινωνίας μέσα από την πρόοδο της οικονομίας της.

Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» παρά μόνο γαλάζια νερά που δηλώνουν ότι η κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όποιες έωλες αμφισβητήσεις κι αν διατυπώνονται από τον οποιονδήποτε. Η πατρίδα αποκρούει τις αδιέξοδες εντάσεις. Το ίδιο, όμως, και κάθε προκλητική συμπεριφορά. Με ξεκάθαρο τρόπο. Όπως και όποτε η ίδια επιλέγει. Και στο επίπεδο που αρμόζει, κάθε φορά.

Άλλωστε η εμπειρία των Ιμίων διδάσκει ότι η εθνική επαγρύπνηση πρέπει να είναι καθημερινή. Γι’ αυτό υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες, με τη σκέψη σε όσες και όσους φορούν περήφανα το εθνόσημο στο στήθος. Γιατί στα δικά τους αισιόδοξα πρόσωπα καθρεφτίζεται η απόφαση της Ελλάδας να προβάλλει πάντα την ισχύ των αξιών της. Ταυτόχρονα, όμως, και την αξία της ισχύος της».