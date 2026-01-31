Γιατί πρέπει να βάζετε ένα κέρμα στην κατάψυξη πριν φύγετε από το σπίτι: Το κόλπο που θα σας σώσει από δηλητηρίαση

Φανταστείτε να επιστρέφετε από ένα διήμερο ή από τις διακοπές σας και να βρίσκετε το σπίτι ακριβώς όπως το αφήσατε. Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος που δεν φαίνεται με το μάτι: μια προσωρινή διακοπή ρεύματος. Αν το ρεύμα κοπεί για ώρες, τα τρόφιμα στην κατάψυξη θα ξεπαγώσουν και μετά θα ξαναπαγώσουν μόλις επανέλθει το ρεύμα, χωρίς εσείς να πάρετε είδηση. Το αποτέλεσμα; Αλλοιωμένα φαγητά που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή τροφική δηλητηρίαση.

Εδώ έρχεται το «κόλπο του κέρματος». Είναι μια απλή μέθοδος που χρησιμοποιούν όσοι ταξιδεύουν συχνά για να ξέρουν αν τα τρόφιμά τους παρέμειναν ασφαλή.

Πώς θα το κάνετε:

Παγώστε ένα φλιτζάνι νερό: Βάλτε ένα πλαστικό ή γυάλινο φλιτζάνι με νερό στην κατάψυξη μέχρι να γίνει συμπαγής πάγος. Τοποθετήστε το κέρμα: Μόλις το νερό παγώσει, τοποθετήστε ένα οποιοδήποτε κέρμα πάνω στην επιφάνεια του πάγου. Αφήστε το εκεί: Τοποθετήστε το φλιτζάνι πίσω στην κατάψυξη.

Πώς να διαβάσετε το αποτέλεσμα όταν επιστρέψετε:

Αν το κέρμα είναι στην κορυφή: Το ρεύμα δεν κόπηκε ποτέ (ή κόπηκε για ελάχιστα λεπτά), οπότε τα τρόφιμά σας είναι ασφαλή.

Αν το κέρμα είναι στη μέση: Το ρεύμα κόπηκε για αρκετή ώρα. Τα τρόφιμα άρχισαν να ξεπαγώνουν, οπότε καλό θα ήταν να τα καταναλώσετε άμεσα ή να είστε προσεκτικοί.

Αν το κέρμα είναι στον πάτο του φλιτζανιού: Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, ο πάγος έλιωσε τελείως και το κέρμα βυθίστηκε. Σε αυτή την περίπτωση, πετάξτε τα πάντα στην κατάψυξη χωρίς δεύτερη σκέψη.

Madata Tip: Είναι ένας ανέξοδος τρόπος να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, ειδικά τώρα που η κακοκαιρία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Διαβάστε ακόμα: Υγεία και Καθημερινότητα: Από την προστασία των παιδιών από τις ιώσεις μέχρι το DIY σινεμά στο σπίτι