Αλλαγή σκηνικού: Καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και χιόνια από σήμερα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Χειμωνιάτικο γίνεται το σκηνικό του καιρού από σήμερα Σάββατο (31/01), με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις σποραδικές καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η επιδείνωση θα είναι εντονότερη από την Κυριακή, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Η πρόγνωση για σήμερα Σάββατο (31/01)

Δυτική Ελλάδα & Ιόνιο: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά από αργά το βράδυ.

Υπόλοιπη χώρα: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές.

Χιονοπτώσεις: Θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Θερμοκρασίες: Στα βόρεια έως 13-14°C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 17°C και στα Δωδεκάνησα έως 20°C.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη σήμερα

Αττική: Τοπικές βροχές το πρωί, βαθμιαία βελτίωση και θερμοκρασία από 09 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 06 έως 13 βαθμούς.

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026: Η κορύφωση της κακοκαιρίας

Την Κυριακή περιμένουμε το πιο έντονο πρόσωπο του χειμώνα με γενικευμένα φαινόμενα.

Βροχές & Καταιγίδες: Θα επηρεαστεί όλη η χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν στην Κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις: Θα χιονίσει στα ορεινά, αλλά από το απόγευμα τα χιόνια θα κατέβουν σε ημιορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και σε περιοχές της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη, που θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Αισθητή πτώση στα κεντρικά και βόρεια (δεν θα ξεπεράσει τους 8-10°C). Τη νύχτα θα σημειωθεί παγετός στα ηπειρωτικά.

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026: Σταδιακή υποχώρηση

Φαινόμενα: Ο καιρός θα παραμείνει άστατος με τοπικές βροχές, ενώ τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο και την Κρήτη. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν παντού.

Χιόνια: Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Βόρειοι άνεμοι με ένταση έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με παγετό το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά.

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026: Βελτίωση και άνοδος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές μόνο στην Κεντρική Μακεδονία.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος ως προς τις μέγιστες τιμές κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά το κρύο θα παραμείνει τσουχτερό το πρωί (παγετός).

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026: Νέα μεταβολή

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν. Από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά και αργότερα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν ξανά, φτάνοντας τα 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο.

Θερμοκρασία: Περαιτέρω άνοδος λόγω των νοτιάδων.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία «Kristin»: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Χαλάζι στην Κηφισιά και χάος στον Κηφισό