Αλλαγή σκηνικού: Καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και χιόνια από σήμερα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Χειμωνιάτικο γίνεται το σκηνικό του καιρού από σήμερα Σάββατο (31/01), με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις σποραδικές καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η επιδείνωση θα είναι εντονότερη από την Κυριακή, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Η πρόγνωση για σήμερα Σάββατο (31/01)

  • Δυτική Ελλάδα & Ιόνιο: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά από αργά το βράδυ.
  • Υπόλοιπη χώρα: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές.
  • Χιονοπτώσεις: Θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.
  • Θερμοκρασίες: Στα βόρεια έως 13-14°C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 17°C και στα Δωδεκάνησα έως 20°C.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη σήμερα
Αττική: Τοπικές βροχές το πρωί, βαθμιαία βελτίωση και θερμοκρασία από 09 έως 17 βαθμούς.
Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 06 έως 13 βαθμούς.

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026: Η κορύφωση της κακοκαιρίας
Την Κυριακή περιμένουμε το πιο έντονο πρόσωπο του χειμώνα με γενικευμένα φαινόμενα.

  • Βροχές & Καταιγίδες: Θα επηρεαστεί όλη η χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν στην Κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο.
  • Χιονοπτώσεις: Θα χιονίσει στα ορεινά, αλλά από το απόγευμα τα χιόνια θα κατέβουν σε ημιορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και σε περιοχές της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.
  • Άνεμοι: Ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη, που θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Αισθητή πτώση στα κεντρικά και βόρεια (δεν θα ξεπεράσει τους 8-10°C). Τη νύχτα θα σημειωθεί παγετός στα ηπειρωτικά.

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026: Σταδιακή υποχώρηση

  • Φαινόμενα: Ο καιρός θα παραμείνει άστατος με τοπικές βροχές, ενώ τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο και την Κρήτη. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν παντού.
  • Χιόνια: Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.
  • Άνεμοι: Βόρειοι άνεμοι με ένταση έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
  • Θερμοκρασία: Σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με παγετό το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά.

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026: Βελτίωση και άνοδος

  • Καιρός: Σχεδόν αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές μόνο στην Κεντρική Μακεδονία.
  • Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος ως προς τις μέγιστες τιμές κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά το κρύο θα παραμείνει τσουχτερό το πρωί (παγετός).

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026: Νέα μεταβολή

  • Καιρός: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν. Από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά και αργότερα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.
  • Άνεμοι: Θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν ξανά, φτάνοντας τα 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο.
  • Θερμοκρασία: Περαιτέρω άνοδος λόγω των νοτιάδων.

