Μεταβολισμός στο φουλ: 5 τροφές που πρέπει να φάτε σήμερα για να κάψετε λίπος χωρίς να πεινάσετε

Ξεχάστε τις εξαντλητικές δίαιτες που σας αφήνουν χωρίς ενέργεια. Ο μεταβολισμός δεν είναι κάτι στατικό· είναι μια μηχανή που χρειάζεται τα σωστά «καύσιμα» για να λειτουργήσει στο μέγιστο. Αν νιώθετε ότι το σώμα σας έχει «κολλήσει», η λύση δεν βρίσκεται στο να τρώτε λιγότερο, αλλά στο να τρώτε πιο έξυπνα.
Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν τη θερμογένεση – τη διαδικασία δηλαδή κατά την οποία το σώμα καίει θερμίδες για να τις πέψει.
Οι 5 "πρωταγωνιστές" για τον μεταβολισμό σας:
-
Αυγά (Ο βασιλιάς της πρωτεΐνης): Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη απαιτεί περισσότερη ενέργεια από τον οργανισμό για να διασπαστεί, ενώ ταυτόχρονα σας κρατάει χορτάτους για ώρες.
-
Πράσινο τσάι: Οι κατεχίνες που περιέχει είναι το «κρυφό όπλο» για την οξείδωση του λίπους. Αντικαταστήστε τον δεύτερο καφέ της ημέρας με ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι.
-
Πιπεριές τσίλι (Καψαϊκίνη): Η καψαϊκίνη ανεβάζει ελαφρώς τη θερμοκρασία του σώματος, αναγκάζοντάς το να κάψει επιπλέον θερμίδες ακόμα και όταν κάθεστε.
-
Γιαούρτι με προβιοτικά: Ένα υγιές έντερο είναι η βάση για έναν γρήγορο μεταβολισμό. Τα προβιοτικά βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και στη μείωση του πρηξίματος.
-
Μήλα και αχλάδια: Πλούσια σε πηκτίνη και φυτικές ίνες, δημιουργούν αίσθημα κορεσμού και εμποδίζουν τις απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα.
Μικρό μυστικό: Μην παραλείπετε το νερό. Ακόμα και μια ελαφριά αφυδάτωση μπορεί να επιβραδύνει τον μεταβολισμό σας έως και 30%. Πιείτε ένα ποτήρι νερό αμέσως τώρα!
Madata Tip: Το Σάββατο είναι η μέρα των πειρασμών. Αν ξέρετε ότι το βράδυ θα βγείτε για φαγητό, φροντίστε το μεσημεριανό σας να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τις παραπάνω τροφές.
