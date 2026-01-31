Super League: Σέντρα με «σφιγμένη καρδιά» – Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Η μπάλα κυλά ξανά στα ελληνικά γήπεδα, όμως το αγωνιστικό κομμάτι περνά σε δεύτερη μοίρα. Η 19η αγωνιστική είναι αφιερωμένη στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, με το αυριανό ματς στην Τούμπα να αναμένεται φορτισμένο συγκινησιακά. Στο καθαρά αθλητικό σκέλος, η μάχη για την κορυφή και την οκτάδα παίρνει φωτιά.

Το Σάββατο (31/01) της «επιβίωσης»
Τρεις αναμετρήσεις ανοίγουν την αυλαία σήμερα, με φόντο την οκτάδα και την παραμονή:

  1. Παναιτωλικός – Άρης (17:00): Ματς «υψηλής πίεσης» στο Αγρίνιο. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από 5 σερί ήττες, ενώ ο Άρης καίγεται για το τρίποντο που θα τον κρατήσει σε τροχιά play-offs.
  2. Ατρόμητος – ΟΦΗ (18:00): Κομβικό παιχνίδι στο Περιστέρι ανάμεσα σε δύο ανεβασμένες ομάδες που στοχεύουν στις θέσεις 5-8.
  3. Βόλος – ΑΕΛ (20:00): Το θεσσαλικό ντέρμπι κλείνει το πρόγραμμα, με τον Βόλο να θέλει να σπάσει το αρνητικό σερί του 2026 και τη Λάρισα να ψάχνει εκδίκηση για την ήττα του πρώτου γύρου.

Η Κυριακή (01/02) των ντέρμπι
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (21:00): Το απόλυτο ντέρμπι κορυφής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ θέλει το +5, ενώ ο Ολυμπιακός, με την ψυχολογία της πρόκρισης στο Champions League, στοχεύει στην κορυφή.
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (19:30): Το πιο δύσκολο παιχνίδι για τον «Δικέφαλο», που καλείται να αγωνιστεί ενώ η οικογένειά του θρηνεί επτά μέλη της.
Παναθηναϊκός – Κηφισιά (17:30): Ευκαιρία για τους «πράσινους» να πλησιάσουν την τετράδα.
 
Αναλυτικό Τηλεοπτικό Πρόγραμμα
Αγώνας - Ώρα - Κανάλι

  • Παναιτωλικός – Άρης - 17:00 - COSMOTE Sport 2
  • Ατρόμητος – ΟΦΗ - 18:00 * NOVAsports 2
  • Βόλος – ΑΕΛ - 20:00 - COSMOTE Sport 1
  • Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR (Κυρ) - 16:00 - NOVAsports Prime
  • Παναθηναϊκός – Κηφισιά (Κυρ) - 17:30 - COSMOTE Sport 1
  • ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (Κυρ) - 19:30 - NOVAsports Prime
  • ΑΕΚ – Ολυμπιακός (Κυρ) - 21:00 - COSMOTE Sport 1

