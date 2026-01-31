Ζώδια: Το Σαββατοκύριακο της Συναισθηματικής Σταθερότητας, 31 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου

Η τελευταία μέρα του Ιανουαρίου και η πρώτη του Φεβρουαρίου φέρνουν μια ενδιαφέρουσα αστρολογική ανάμειξη. Η Σελήνη στον Καρκίνο στρέφει την προσοχή μας στο σπίτι και το συναίσθημα, ενώ οι όψεις με τον Ουρανό και τον Κρόνο υπόσχονται σταθεροποίηση μέσα από έξυπνες αλλαγές.

Ακολουθούν οι αναλυτικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο:



Κριός

Σάββατο: Η Σελήνη στον 4ο οίκο σας φέρνει οικογενειακά θέματα στο προσκήνιο. Το εξάγωνο με τον Ουρανό το βράδυ ίσως φέρει μια ξαφνική οικονομική λύση για το σπίτι.

Κυριακή: Με το τρίγωνο Σελήνης-Κρόνου, βάζετε τάξη σε εκκρεμότητες του παρελθόντος. Εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας σε πρακτικά ζητήματα.

Ταύρος

Σάββατο: Είστε ιδιαίτερα επικοινωνιακοί. Απρόσμενες συναντήσεις ή πρωτότυπες ιδέες ανανεώνουν το πρόγραμμά σας.

Κυριακή: Ιδανική μέρα για να οργανώσετε τις εξόδους σας ή να ανταλλάξετε νέα με συγγενείς. Η λογική επικρατεί του συναισθήματος.

Δίδυμοι

Σάββατο: Προσοχή στις σπατάλες! Η καταναλωτική μανία σας χτυπά την πόρτα, αλλά ο αυθορμητισμός σας μπορεί να γεννήσει και μια έξυπνη ιδέα για αύξηση εισοδήματος.

Κυριακή: Η μέρα απαιτεί ρεαλισμό. Θα καταφέρετε να ελέγξετε τα συναισθήματά σας και να βάλετε σε τάξη τις οικονομικές σας υποχρεώσεις.

Καρκίνος

Σάββατο: Η Σελήνη στο ζώδιό σας σάς κάνει πρωταγωνιστές. Αναζητάτε ασφάλεια μέσα από φιλίες και το καταφέρνετε.

Κυριακή: Επαφές με ανθρώπους που μοιράζεστε κοινά πνευματικά ενδιαφέροντα θα σας γεμίσουν ενέργεια. Μείνετε αντικειμενικοί στις κρίσεις σας.

Λέων

Σάββατο: Ανάγκη για απομόνωση και ξεκούραση. Ωστόσο, μια ξαφνική επαγγελματική εξέλιξη ή πρόσκληση το βράδυ θα σας βγάλει από το "καβούκι" σας.

Κυριακή: Γίνεστε πιο μεθοδικοί στα οικονομικά σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσετε για βαθύτερα συναισθήματα στον σύντροφό σας.

Παρθένος

Σάββατο: Πολύ κοινωνική μέρα. Συναντήσεις με παλιούς φίλους ή συμμαθητές φέρνουν χαμόγελα.

Κυριακή: Οι συζητήσεις με συνεργάτες ή τον σύντροφο έχουν θετική κατάληξη. Νιώθετε σιγουριά για τις επιλογές σας και το δείχνετε έμπρακτα.

Ζυγός

Σάββατο: Εστιάζετε στην καριέρα. Μια νέα γνωριμία στον εργασιακό χώρο ίσως σας γοητεύσει, αλλά το μυαλό σας είναι κυρίως στις επαγγελματικές διαπραγματεύσεις.

Κυριακή: Δείχνετε αξιοπιστία και συνέπεια. Αφιερώστε όμως λίγο χρόνο στην προσωπική σας φροντίδα για να μη χάσετε την εσωτερική σας ισορροπία.

Σκορπιός

Σάββατο: Η αισιοδοξία επιστρέφει. Θέλετε να ξεφύγετε από τη ρουτίνα και ίσως σχεδιάσετε ένα ταξίδι ή μια έξοδο με ανθρώπους από διαφορετική κουλτούρα.

Κυριακή: Μια συνάντηση με πρόσωπο από το παρελθόν θα σας απασχολήσει. Η σοβαρότητα του Κρόνου σάς βοηθά να δείτε καθαρά τι θέλετε.

Τοξότης

Σάββατο: Εμβαθύνετε στον ψυχισμό σας. Είναι μέρα "ξεκαθαρίσματος" από συναισθηματικές εξαρτήσεις και οικονομικά βάρη (δάνεια, χρέη).

Κυριακή: Αναζητάτε τη ζεστασιά της οικογένειας. Η στήριξη των δικών σας ανθρώπων σάς προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεστε για να προχωρήσετε.

Αιγόκερως

Σάββατο: Οι σχέσεις σας με τους άλλους έρχονται σε πρώτο πλάνο. Ευχάριστες εκπλήξεις στον ερωτικό τομέα θα ανανεώσουν το κλίμα με τον σύντροφό σας.

Κυριακή: Κοινωνικοποιηθείτε! Μια βόλτα ή μια συνάντηση με συγγενείς θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να δείτε τα πράγματα πιο θετικά.

Υδροχόος

Σάββατο: Εμμονή με την τάξη και τις λεπτομέρειες στην καθημερινότητα. Τακτοποιήστε εκκρεμότητες στο σπίτι, ίσως λάβετε και ευχάριστα νέα από την οικογένεια.

Κυριακή: Η αυτοπεποίθησή σας ενισχύεται καθώς βλέπετε τα οικονομικά σας να μπαίνουν σε μια σειρά. Η πρακτική σας φύση φέρνει αποτελέσματα.

Ιχθύες

Σάββατο: Ερωτική διάθεση και ανάγκη για διασκέδαση. Αν έχετε παιδιά, θα περάσετε ποιοτικό χρόνο μαζί τους, δείχνοντας την τρυφερή σας πλευρά.

Κυριακή: Ο Κρόνος στο ζώδιό σας σάς κάνει να νιώθετε πιο σίγουροι. Ίσως πάρετε την απόφαση να επισημοποιήσετε έναν δεσμό ή να αναλάβετε μια σοβαρή δέσμευση.

Διαβάστε ακόμα: Ζώδια Πέμπτη 29 Ιανουαρίου: Η Σελήνη στους Διδύμους φέρνει ανατροπές και νέα ξεκινήματα