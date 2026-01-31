Είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη τη χώρα. Το δράμα της Ρουμανίας ολοκληρώνεται σήμερα με τον τελευταίο αποχαιρετισμό σε πέντε ακόμα νέους ανθρώπους, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και σεβασμού στην επιθυμία των οικείων τους για ιδιωτικότητα.

Τελευταίο «αντίο» στα πέντε αδικοχαμένα «αετόπουλα» – Σε βαρύ πένθος Ημαθία και Θεσσαλία

Ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο (31/01) η τραγωδία που ξεκίνησε στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία, με τις κηδείες των υπόλοιπων πέντε φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Οι τελετές θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές της Ημαθίας και της Θεσσαλίας, με τις οικογένειες των θυμάτων να απευθύνουν έκκληση για διακριτικότητα και απουσία δημοσιογραφικής κάλυψης.

Το χρονικό του αποχαιρετισμού

Σήμερα: Οι κηδείες των πέντε θυμάτων ξεκινούν στις 12:00 το μεσημέρι. Μεταξύ των παρευρισκόμενων αναμένεται να είναι και ένας από τους τρεις τραυματίες που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», επιθυμώντας να αποχαιρετήσει τους φίλους του.



Παρασκευή: Είχαν προηγηθεί οι κηδείες δύο ακόμη οπαδών στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον Αρωνά Πιερίας, μέσα σε ένα κλίμα ανείπωτης θλίψης, με πλήθος κόσμου να τους συνοδεύει στην τελευταία τους κατοικία.

Μια τραγωδία που ζητά απαντήσεις

Τα θύματα, νέοι άνδρες ηλικίας 20 έως 30 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν το μαύρο βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στη Ρουμανία. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, καθώς τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί πλήρως, αφήνοντας τις οικογένειες με το βασανιστικό «γιατί».

Η επιθυμία των οικογενειών για την τήρηση της ιδιωτικότητας είναι απόλυτη, ζητώντας από τα ΜΜΕ να σεβαστούν τις στιγμές του ιερού αποχαιρετισμού.



Στοιχεία της Τραγωδίας

Ηλικίες θυμάτων: 20 έως 30 ετών.

Προορισμός ταξιδιού: Γαλλία (για τον αγώνα του ΠΑΟΚ).

Τόπος δυστυχήματος: Ρουμανία («δρόμος του θανάτου»).

Τόποι ταφής: Ημαθία, Θεσσαλία, Πιερία, Θεσσαλονίκη.

