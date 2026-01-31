Ο εφιάλτης που ακούει στο όνομα Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει για να στοιχειώσει ξανά το Μπάκιγχαμ. Νέες φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας απεικονίζουν τον Πρίγκιπα Άντριου σε ιδιαίτερα επιβαρυντική θέση, μέσα στην περιβόητη έπαυλη του καταδικασμένου παιδόφιλου.

Τα στιγμιότυπα, που κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου, δείχνουν τον δευτερότοκο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ να στέκεται πάνω από μια γυναίκα η οποία είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα. Η στάση του σώματος και το περιβάλλον των φωτογραφιών έρχονται να καταρρίψουν για ακόμη μια φορά τους ισχυρισμούς του Πρίγκιπα ότι «δεν γνώριζε» και «δεν είχε δει τίποτα μεμπτό» κατά τις επισκέψεις του στα σπίτια του Έπσταϊν.

Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα:

Η οικειότητα με τον Έπσταϊν: Οι φωτογραφίες δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης για το πόσο «άνετα» ένιωθε ο Άντριου στους χώρους όπου λάμβαναν χώρα τα εγκλήματα του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου.

Η ταυτότητα της γυναίκας: Οι αρχές και οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το πρόσωπο της φωτογραφίας, εξετάζοντας αν πρόκειται για κάποιο από τα θύματα που έχουν ήδη καταθέσει.

Το νέο πλήγμα για τη Μοναρχία: Η χρονική στιγμή της διαρροής είναι η χειρότερη δυνατή για το Παλάτι, που προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποστασιοποιηθεί από το σκάνδαλο.

Ο Πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος έχει ήδη χάσει τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές του υποχρεώσεις, βρίσκεται πλέον μπροστά σε έναν νέο κύκλο οργής. Οι φωτογραφίες αυτές αποτελούν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των όσων συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες, εκεί όπου η εξουσία και το χρήμα κάλυπταν τη φρίκη.

???????????? EPSTEIN FILES: DISTURBING PHOTOS SHOW PRINCE ANDREW HOVERING OVER WOMAN ON FLOOR



Newly released documents include photos of Prince Andrew crouched on all fours over a woman lying on her back on a carpet, staring directly into the camera.



Other shots show him touching the… https://t.co/D60lRhiyQE pic.twitter.com/SexS0AdhRO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 31, 2026

Madata Tip: Η υπόθεση Έπσταϊν δεν είναι απλώς ένα σκάνδαλο διασήμων. Είναι μια βαθιά πληγή που δείχνει πώς ένα ολόκληρο σύστημα προστάτευε θύτες και αγνοούσε θύματα για δεκαετίες.

