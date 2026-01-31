Λαμπίκο ο φούρνος χωρίς χημικά: Το πανέξυπνο κόλπο με τη μαγειρική σόδα και το λεμόνι που θα σας λύσει τα χέρια

Ας είμαστε ειλικρινείς: ο καθαρισμός του φούρνου είναι ίσως η πιο ανιαρή δουλειά του σπιτιού. Τα καμένα λίπη και οι επίμονες βρωμιές απαιτούν συνήθως ισχυρά χημικά που μυρίζουν άσχημα και ερεθίζουν τα χέρια. Υπάρχει όμως ένας τρόπος που χρησιμοποιούσαν οι γιαγιάδες μας, ο οποίος παραμένει αξεπέραστος μέχρι σήμερα, χρησιμοποιώντας μόνο δύο υλικά που έχετε ήδη στην κουζίνα σας.

Γιατί ο συνδυασμός σόδας και λεμονιού κάνει θαύματα; Η μαγειρική σόδα λειτουργεί ως ένα ήπιο λειαντικό που διασπά τα λίπη, ενώ το κιτρικό οξύ του λεμονιού δρα ως φυσικό απολιπαντικό και προσφέρει μια αίσθηση φρεσκάδας.

Πώς θα το κάνετε βήμα-βήμα:

Φτιάξτε την "πάστα": Σε ένα μπολ ανακατέψτε μισή κούπα μαγειρική σόδα με λίγο νερό, μέχρι να δημιουργηθεί ένα παχύρρευστο μείγμα (σαν αλοιφή). Απλώστε το παντού: Αφαιρέστε τις σχάρες και απλώστε την πάστα στις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου. Επικεντρωθείτε στα σημεία που βλέπετε τα περισσότερα λίπη. Μην ανησυχήσετε αν η σόδα πάρει ένα καφετί χρώμα, σημαίνει ότι «ρουφάει» τη βρωμιά. Αφήστε το να δράσει: Το μυστικό είναι η υπομονή. Αφήστε το μείγμα για τουλάχιστον 2-3 ώρες (ή ακόμα καλύτερα όλη τη νύχτα). Το τελειωτικό χτύπημα με λεμόνι: Αφού περάσει ο χρόνος, πάρτε μια λεμονόκουπα και τρίψτε τα σημεία όπου έχετε βάλει τη σόδα. Η χημική αντίδραση (ο αφρισμός) θα εξαφανίσει και το τελευταίο ίχνος καμένου λίπους. Σκούπισμα: Περάστε τις επιφάνειες με ένα νωπό πανί και δείτε τον φούρνο σας να λάμπει σαν καινούργιος.

Madata Tip: Μην πετάξετε τις λεμονόκουπες! Βάλτε τις σε ένα μπολ με νερό μέσα στον φούρνο για 5 λεπτά στους 100 βαθμούς. Οι υδρατμοί θα απομακρύνουν κάθε οσμή φαγητού.

