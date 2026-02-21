LIVE 21 Φεβρουαρίου 2026: Η Ελλάδα του τριημέρου – Από τη φρίκη της Αμαλιάδας στον ρυθμό του Καρναβαλιού και το «πρόσωπο» του καιρού

Η ενημέρωση δεν σταματά. Το madata.gr συγκεντρώνει όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή: από τις δραματικές εξελίξεις στην Αμαλιάδα και το θρίλερ στη Λακωνία, μέχρι τον οδηγό διασκέδασης για την Αθήνα και τα μυστικά της υγείας σας.
Υπόθεση Αμαλιάδας: «Δικαίωση» – Η κραυγή του πατέρα για τον μικρό Παναγιωτάκη που συγκλονίζει το πανελλήνιο. Οι νέες αποκαλύψεις που αλλάζουν τα δεδομένα.
Καιρός: Το τριήμερο των δύο προσώπων. Από τις σφοδρές καταιγίδες και το απαγορευτικό, στην ελπίδα για το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα.
Μυστήριο στη Λακωνία: Η εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη. Οι μαρτυρίες που εξετάζονται και το θρίλερ που παραμένει άλυτο.
Λήμνος: Η στιγμή που ο ουρανός «άνοιξε» και η γη υποχώρησε. Συγκλονιστικές εικόνες από το νησί που βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας.
Διεθνές Σοκ: 11χρονος στις ΗΠΑ κατηγορείται για τη δολοφονία του θετού πατέρα του. Η αιτία; Ένα... Nintendo. Μια είδηση που προκαλεί παγκόσμιο αποτροπιασμό.
Υγεία: Ξέχνα τον καφέ με το που ανοίγεις τα μάτια. Γιατί η πρώτη γουλιά πριν τις 09:30 «στρεσάρει» τον οργανισμό σου και καταστρέφει την ενέργειά σου.
Αποκριές 2026: Αθήνα και Πειραιάς χορεύουν σε ρυθμούς Καρναβαλιού. Ο πλήρης οδηγός για το τριήμερο: Εκδηλώσεις, πάρτι και σημεία συνάντησης.
Αθλητισμός: Όταν ο πάγος γίνεται λεπίδα. Το ατύχημα στο Μιλάνο που «πάγωσε» τον κόσμο και η απίστευτη τύχη της Σέλιερ.
