Η φύση έδειξε τα δόντια της στη Λήμνο με έναν τρόπο που οι κάτοικοι θα κάνουν καιρό να ξεχάσουν. Μέσα σε λίγες ώρες, η γαλήνη του Αιγαίου έδωσε τη θέση της σε ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής, με τους δρόμους της Μύρινας να μετατρέπονται σε ορμητικά ποτάμια και τον φόβο να φωλιάζει σε κάθε σπίτι. Όταν το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων, δεν ήταν μια απλή προειδοποίηση, αλλά ένα σήμα κινδύνου για μια κατάσταση που είχε ήδη ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Το «χτύπημα» στην καρδιά της Μύρινας και η μάχη με τα νερά

Το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας έπεσε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου η ένταση της βροχόπτωσης ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Οι εικόνες που καταφθάνουν από το νησί αποκαλύπτουν το μέγεθος της οργής του καιρού. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν σαν παιχνίδια, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη για να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη στις γειτονιές που επλήγησαν:

Η «πολιορκία» της Αγίας Τριάδας: Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν σε υποδομές, με το νερό να εισβάλλει σε ισόγεια και καταστήματα.



Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν σε υποδομές, με το νερό να εισβάλλει σε ισόγεια και καταστήματα. Η κινητοποίηση των Αρχών: Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία βρίσκονται επί ποδός για αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, όπου κρίνεται απαραίτητο.



Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία βρίσκονται επί ποδός για αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, όπου κρίνεται απαραίτητο. Το μήνυμα του 112: Η εντολή ήταν σαφής – περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, καθώς το οδόστρωμα σε πολλά σημεία έχει υποστεί καθιζήσεις.

Όταν η βροχή γίνεται απειλή: Τι ακολουθεί τις επόμενες ώρες

Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως, αλλά ανησυχεί τους ειδικούς, είναι η διάρκεια των φαινομένων. Το νησί παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, με τα σύννεφα να παραμένουν βαριά πάνω από τη Λήμνο. Οι κάτοικοι, οχυρωμένοι στα σπίτια τους, παρακολουθούν τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει, ελπίζοντας σε μια γρήγορη εκτόνωση.

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς η προσοχή στρέφεται στην επόμενη μέρα. Οι ζημιές είναι ήδη εκτεταμένες και η καταγραφή τους αναμένεται να αναδείξει για ακόμα μια φορά την ευαλωτότητα των νησιωτικών υποδομών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα της εποχής μας. Η Λήμνος απόψε δεν κοιμάται· αφουγκράζεται τη βροχή και περιμένει το πρώτο φως για να μετρήσει τις πληγές της.

