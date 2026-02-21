Η αγωνία χιλιάδων εκδρομέων για το τριήμερο της Αποκριάς χτύπησε «κόκκινο» τις τελευταίες ώρες, καθώς η κακοκαιρία «εξπρές» που σάρωσε τη χώρα από την Παρασκευή άφησε πίσω της πλημμυρισμένους δρόμους, καθιζήσεις και ένα τοπίο που θύμιζε βαρύ χειμώνα. Όσοι είδαν τις ισχυρές βροχές στην Αττική και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά, αναρωτήθηκαν αν η φετινή λαγάνα θα φαγωθεί κάτω από ομπρέλες.

Η μεγάλη ανατροπή: Ο ήλιος επιστρέφει για τα Κούλουμα

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Ενώ το Σάββατο και η Κυριακή επιμένουν σε ένα πιο άστατο μοτίβο με τσουχτερό κρύο και τοπικές μπόρες, η Καθαρά Δευτέρα φαίνεται να μας επιφυλάσσει μια ευχάριστη έκπληξη. Οι μετεωρολογικοί χάρτες δείχνουν ότι το ψυχρό μέτωπο απομακρύνεται, δίνοντας τη θέση του σε ένα σκηνικό που ευνοεί τις παραδόσεις.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη ανάλογα με το πού βρίσκεστε:

Το «πράσινο φως» για τον χαρταετό: Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες, που τις προηγούμενες ημέρες θα φτάνουν τοπικά τα 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο, αναμένεται να εξασθενήσουν σημαντικά την Δευτέρα, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες για τις εξορμήσεις στη φύση.



Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες, που τις προηγούμενες ημέρες θα φτάνουν τοπικά τα 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο, αναμένεται να εξασθενήσουν σημαντικά την Δευτέρα, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες για τις εξορμήσεις στη φύση. Η εξαίρεση στον κανόνα: Μόνο στην Κρήτη και σε περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου υπάρχει πιθανότητα να διατηρηθούν κάποιες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες όμως θα έχουν τάση υποχώρησης.



Μόνο στην Κρήτη και σε περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου υπάρχει πιθανότητα να διατηρηθούν κάποιες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες όμως θα έχουν τάση υποχώρησης. Η θερμοκρασία: Μετά την «βουτιά» του υδραργύρου το Σαββατοκύριακο, η Δευτέρα θα φέρει μια μικρή άνοδο, με το κρύο όμως να παραμένει αισθητό νωρίς το πρωί.

Προσοχή στις λεπτομέρειες: Το τριήμερο των δύο προσώπων

Αυτό που δεν ειπώθηκε όμως με σαφήνεια από την αρχή, είναι πως η βελτίωση δεν θα είναι ακαριαία. Το Σάββατο παραμένει η πιο δύσκολη μέρα για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, οπλιστείτε με υπομονή καθώς το οδικό δίκτυο σε σημεία όπως το Πικέρμι ή το Παλαιό Φάληρο αντιμετώπισε ήδη προβλήματα από τον όγκο του νερού. Η Κυριακή θα είναι η «γέφυρα» προς την ηλιοφάνεια, με το κρύο να είναι ο κύριος πρωταγωνιστής, ειδικά στις καρναβαλικές παρελάσεις της βόρειας Ελλάδας.

Διαβάστε ακόμα: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή και το Σάββατο