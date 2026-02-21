Δίχρονος πεθαίνει μετά από μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς στην Ιταλία

Το τραγικό τέλος ενός δίχρονου αγοριού στη Νάπολη, το οποίο υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας θλίψη και ερωτήματα για τις συνθήκες της διαδικασίας. Ο Ντομένικο έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου, 21 Φεβρουαρίου 2026, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Φραντσέσκο Πετρούτσι. Το Νοσοκομείο Μονάλντι, όπου το παιδί νοσηλευόταν, αναφέρθηκε σε μια «αιφνίδια και μη αναστρέψιμη επιδείνωση της κλινικής του εικόνας».

Αποκάλυψη ιατρικού λάθους

Η καρδιά που μεταμοσχεύθηκε στο μικρό αγόρι στα τέλη Δεκεμβρίου φαίνεται να υπέστη σοβαρές βλάβες κατά τη μεταφορά της. Σύμφωνα με καταγγελίες, η καρδιά ήρθε σε άμεση επαφή με ξηρό πάγο, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες βλάβες στους ιστούς. Το ιατρικό λάθος αποκαλύφθηκε μέσω δημοσιογραφικών ρεπορτάζ, τα οποία οδήγησαν το νοσοκομείο στην παραδοχή των ευθυνών του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε ότι το μόσχευμα έφτασε στη Νάπολη «κατεστραμμένο από κρυοπαγήματα», μετά από διαδρομή άνω των 800 χιλιομέτρων από το Μπολτσάνο. Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ οι αρμόδιοι φορείς δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν περαιτέρω την υπόθεση.

Αντιδράσεις και συνέπειες

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην ιταλική κοινωνία και ιδιαίτερα στη ιατρική κοινότητα. Οι γιατροί και οι ειδικοί ζητούν αυστηρότερο έλεγχο στις διαδικασίες μεταφοράς οργάνων για μεταμοσχεύσεις. Παράλληλα, οι γονείς του Ντομένικο εκφράζουν την αγανάκτησή τους, ζητώντας δικαιοσύνη για το παιδί τους.

Η υπόθεση έχει ήδη κινητοποιήσει τις δικαστικές αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η μεταμόσχευση και τη διαχείριση του μοσχεύματος. Το νοσοκομείο, με τη σειρά του, δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές.

Έκκληση για αλλαγές στο σύστημα μεταμοσχεύσεων

Οι εξελίξεις αυτές πυροδοτούν συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης των πρωτοκόλλων που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της σωστής μεταφοράς και συντήρησης των οργάνων, ώστε να αποφεύγονται τραγικές καταστάσεις, όπως αυτή του Ντομένικο.

Η ιστορία του μικρού αγοριού αναδεικνύει τις αδυναμίες του συστήματος υγείας και τονίζει την επείγουσα ανάγκη για βελτίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις μεταμοσχεύσεις. Έως ότου διεξαχθεί πλήρης έρευνα, η οικογένεια του Ντομένικο και η κοινή γνώμη αναμένουν απαντήσεις και ενέργειες που θα διασφαλίσουν την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

