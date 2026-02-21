Ολυμπιακοί Αγώνες: Όταν ο πάγος γίνεται λεπίδα: Το ατύχημα που πάγωσε το Μιλάνο και η τύχη της Σέλιερ

Η εικόνα της Καμίλα Σέλιερ να σωριάζεται στο παγωμένο τερέν, με το χέρι στο πρόσωπο, δεν ήταν απλώς άλλη μια πτώση σε έναν αγώνα ταχύτητας. Ήταν η στιγμή που η αδρεναλίνη της κούρσας μετατράπηκε σε απόλυτο τρόμο. Στις κερκίδες επικράτησε μια απόκοσμη σιωπή, καθώς οι λεπίδες των παγοπέδων, που λίγο πριν χάραζαν το δρόμο προς τη νίκη, έγιναν ξαφνικά επικίνδυνα όπλα.

Το αντικανονικό προσπέρασμα που άλλαξε τα πάντα στην πίστα

Όλα συνέβησαν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η Αμερικανίδα Κρίστεν Σάντος-Γκρίσγουολντ επιχείρησε μια κίνηση που οι κριτές έκριναν αργότερα ως αντικανονική. Ήταν ένα ριψοκίνδυνο προσπέρασμα που προκάλεσε την καραμπόλα, παρασύροντας μαζί της την ελπίδα της Πολωνίας, Καμίλα Σέλιερ, αλλά και τη θρυλική Ιταλίδα Αριάνα Φοντάνα. Η σύγκρουση ήταν βίαιη και η κατάληξη έμοιαζε εφιαλτική για τη Σέλιερ.

Αυτό που δεν φάνηκε αμέσως στις κάμερες ήταν η σοβαρότητα του τραυματισμού στο πρόσωπο της Πολωνής αθλήτριας. Η ανησυχία για την όρασή της χτύπησε «κόκκινο».

Η διάγνωση: Βαθύ κόψιμο κοντά στην περιοχή του ματιού.

Η επέμβαση: Άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο και ράμματα για την αποκατάσταση της πληγής.

Τα ευχάριστα νέα: Οι επίσημες αναφορές επιβεβαιώνουν ότι το μάτι της δεν υπέστη μόνιμη βλάβη.

Η επιστροφή της Φοντάνα και το βαρύ τίμημα της πρόκρισης

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη για όσους έμειναν πίσω στην πίστα. Ενώ η Σάντος-Γκρίσγουολντ έβλεπε την πρόκριση στα προημιτελικά να χάνεται οριστικά λόγω της ποινής, η Αριάνα Φοντάνα έπρεπε να σφίξει τα δόντια. Παρά το χτύπημα στο ισχίο που της άφησε η πτώση, η Ιταλίδα «σιδηρά κυρία» του short track επέστρεψε για την επανεκκίνηση.

Με την εμπειρία των τόσων Ολυμπιακών μεταλλίων στις πλάτες της, η Φοντάνα κατάφερε να τερματίσει δεύτερη, πίσω από τη Βελγίδα Χάνε Ντεσμέτ. Μια θέση στα ημιτελικά που κερδήθηκε με αίμα, πόνο και μια υπενθύμιση για το πόσο σκληρός μπορεί να γίνει ο πρωταθλητισμός σε αυτές τις ταχύτητες.

Konrad Niedźwiedzki przekazał informacje dotyczące zdrowia Kamili Sellier: Była przytomna przy zniesieniu z lodowiska, pokazała kciuk w górę ???? pic.twitter.com/HdlMQtoiUe — Polsat Sport (@polsatsport) February 20, 2026

