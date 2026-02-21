Ο Φεβρουάριος κλείνει με ένα μπαράζ πληρωμών που αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ, φέρνοντας ανάσα σε εκατομμύρια δικαιούχους. Από τις 24 έως τις 27 του μηνός, το κράτος «ανοίγει τα ταμεία» για τις συντάξεις Μαρτίου και τα επιδόματα της ΔΥΠΑ, όμως η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη για όσους έχουν εκκρεμότητες με τα ένσημά τους.

Η 1η Μαρτίου δεν φέρνει μόνο την άνοιξη, αλλά και τη νέα περίοδο ασφαλιστικής ικανότητας, η οποία κρύβει «αγκάθια» για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

Το ημερολόγιο των πληρωμών: Πότε θα δείτε τα χρήματα

Οι καταβολές ξεκινούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή. Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

24 Φεβρουαρίου: Πληρώνονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις από τον e-ΕΦΚΑ (για 2,5 εκατ. δικαιούχους).

26 Φεβρουαρίου: Πιστώνεται η δεύτερη δόση των συντάξεων Μαρτίου.

27 Φεβρουαρίου: Καταβάλλονται προκαταβολές συντάξεων, εφάπαξ και επιστροφές εισφορών.

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει για τους ανέργους και τις νέες μητέρες. Η ΔΥΠΑ προχωρά ταυτόχρονα στην καταβολή επιδομάτων ανεργίας (22 εκατ. ευρώ) και επιδοτούμενης άδειας μητρότητας (14 εκατ. ευρώ), καλύπτοντας χιλιάδες οικογένειες.

Ασφαλιστική Ικανότητα: Η «παγίδα» της αυτόματης ανανέωσης

Από την 1η Μαρτίου 2026 τίθενται σε ισχύ οι νέες προϋποθέσεις για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Για τους μισθωτούς: Απαιτούνται τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης το 2025.

Για τους μη μισθωτούς: Το όριο των οφειλών για ετήσια κάλυψη είναι τα 100 ευρώ.

Αυτό που δεν ειπώθηκε όμως με σαφήνεια είναι ότι η εξόφληση των οφειλών δεν σημαίνει αυτόματη ανανέωση της ικανότητας. Αν πληρώσετε τώρα τα χρέη σας, το σύστημα δεν θα σας «πρασινίσει» αυτόματα. Θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικό αίτημα στην εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ ή να επισκεφθείτε μια Τοπική Διεύθυνση για να ξεμπλοκάρει η κάλυψή σας.

Τι συμβαίνει αν μείνετε ανασφάλιστοι;

Μην πανικοβάλλεστε. Η απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας δεν σημαίνει ότι μένετε χωρίς γιατρό. Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες με ΑΜΚΑ έχουν δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Ωστόσο, οι ανασφάλιστοι χάνουν την πρόσβαση σε ιδιώτες γιατρούς και συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, εκτός αν ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ανήλικοι, ΑμεΑ, χρονίως πάσχοντες).

Εσείς έχετε ελέγξει αν το ΑΜΚΑ σας θα παραμείνει ενεργό μετά την 1η Μαρτίου ή κινδυνεύετε να βρεθείτε προ εκπλήξεως στο φαρμακείο;

