Η Αθήνα και ο Πειραιάς «χορεύουν» στον ρυθμό της Αποκριάς: Ο οδηγός του τριημέρου

Η πόλη βγάζει το γκρίζο της και φοράει την πιο χρωματιστή της διάθεση. Από τους ιστορικούς δρόμους της Πλάκας και την Ερμού, μέχρι τη θαλασσινή αύρα της Φρεαττύδας, το φετινό καρναβάλι υπόσχεται να μας θυμίσει πώς είναι να γίνεσαι πάλι παιδί. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και οι δρόμοι ετοιμάζονται να υποδεχθούν την πιο μεγάλη γιορτή του χρόνου.

Μια λαοθάλασσα χρωμάτων στην καρδιά της Αθήνας

Όλα ξεκινούν την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου. Αν βρεθείτε στο Σύνταγμα στις 5 το απόγευμα, ο ήχος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας θα σας δώσει το σύνθημα. Δεν είναι απλώς μια παρέλαση· είναι ένα ξέσπασμα χαράς που θα διασχίσει την Ερμού και την Αιόλου για να καταλήξει στην Πλατεία Κοτζιά.

Αυτό που κάνει τη φετινή διοργάνωση ξεχωριστή είναι ο παλμός των κρουστών Bloco Swingueira και η συμμετοχή ομάδων που αναδεικνύουν τη συμπερίληψη. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από μια απλή πορεία:

Το Party στην Κοτζιά: Ο Δημήτρης Μακαλιάς θα υποδεχθεί το πλήθος σε ένα σκηνικό με live DJ sets και ένα ονειρικό bubble show που θα γεμίσει τον ουρανό σαπουνόφουσκες.

Η «απόβαση» στον Πειραιά: Το Σάββατο, η Πλατεία Κοραή μετατρέπεται σε έναν τεράστιο παιδότοπο. Ξυλοπόδαροι, K-pop χοροί και εκατοντάδες δωρεάν χαρταετοί περιμένουν τους μικρούς καρναβαλιστές.

Καθαρά Δευτέρα: Φιλοπάππου ή Φρεαττύδα;

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, περνώντας από το γλέντι στην παράδοση της Σαρακοστής. Η Αθήνα έχει το δικό της ραντεβού στον Λόφο του Φιλοπάππου. Εκεί, ανάμεσα στα πεύκα και με θέα την Ακρόπολη, ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού θα στήσουν ένα γνήσιο νησιώτικο γλέντι από τις 11:30 το πρωί, με τη συνοδεία δωρεάν σαρακοστιανών εδεσμάτων.

Αν πάλι προτιμάτε τη θάλασσα, ο Πειραιάς «ψηφίζει» Φρεαττύδα. Ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος υπόσχεται να μας ξεσηκώσει με το λαούτο του, ενώ η παραδοσιακή λαγάνα και ο χαλβάς θα έχουν την τιμητική τους, προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σημαντικό: Σε περίπτωση που ο καιρός μας τα χαλάσει, το ραντεβού στον Πειραιά μεταφέρεται στο 1ο Γενικό Λύκειο Καλλίπολης.

Η Αθήνα και ο Πειραιάς ανοίγουν την αγκαλιά τους και μας καλούν να βγούμε έξω, να μοιραστούμε στιγμές και να αφήσουμε για λίγο πίσω την καθημερινότητα. Εξάλλου, όπως λέει και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πρόκειται για μια γιορτή εξωστρέφειας και συμμετοχής για όλους.