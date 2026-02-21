Μετρό: Ποιους σταθμούς ξεχνάμε από την Καθαρά Δευτέρα – Η αλλαγή στο ωράριο που φέρνει ταλαιπωρία

Οι μετακινήσεις στην Αθήνα αλλάζουν πρόσωπο από την Καθαρά Δευτέρα και η ταλαιπωρία φαίνεται πως είναι το αναγκαίο τίμημα για τον εκσυγχρονισμό. Αν χρησιμοποιείς τη Γραμμή 2 του Μετρό («κόκκινη»), καλό είναι να βάλεις ένα υπενθυμητήρι στο κινητό σου: το τελευταίο βαγόνι θα περνάει πολύ νωρίτερα από όσο έχεις συνηθίσει.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από μια απλή καθυστέρηση. Η 4η φάση των έργων αναβάθμισης «κόβει» τη γραμμή στα δύο και οι σταθμοί στην καρδιά της πόλης θα ερημώνουν πριν καν νυχτώσει καλά-καλά.

Το «μπλακ άουτ» στο κέντρο της Αθήνας

Ενώ την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου όλα θα λειτουργήσουν κανονικά, από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, τρεις από τους πιο κεντρικούς σταθμούς θα κλείνουν τις πύλες τους στις 21:40. Πρόκειται για τους σταθμούς:

Σύνταγμα (μόνο για τη Γραμμή 2)

Ακρόπολη

Συγγρού Φιξ

Αυτό που δεν ειπώθηκε όμως με έμφαση, είναι ότι αν βρεθείς στο Σύνταγμα μετά τις 21:40, θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο τη Γραμμή 3 (μπλε) για να πας προς Πειραιά ή Αεροδρόμιο. Η πρόσβαση προς Ελληνικό ή Ανθούπολη μέσω της κόκκινης γραμμής θα είναι αδύνατη.

Πώς θα κινείστε: Το «σπασμένο» δίκτυο

Κατά τη διάρκεια των έργων, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται μόνο στα εξής τμήματα:

Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο Νέος Κόσμος – Ελληνικό

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει για όσους πρέπει να διασχίσουν το κέντρο. Για το κενό ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τον Άγιο Ιωάννη, ο ΟΑΣΑ επιστρατεύει τη λεωφορειακή γραμμή Χ15. Τα λεωφορεία θα εκτελούν δρομολόγια από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας, κάνοντας στάσεις σε Σύνταγμα, Ακρόπολη και Φιξ.

Τα τελευταία δρομολόγια που πρέπει να ξέρετε

Αν θέλετε να προλάβετε το τελευταίο τρένο πριν το κλείσιμο, κρατήστε αυτούς τους χρόνους:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 21:25

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 21:25

Από Σύνταγμα (προς Ελληνικό): 21:40

Από Σύνταγμα (προς Ανθούπολη): 21:43

Η ΣΤΑΣΥ ζητά την κατανόηση του κοινού για τα έργα που στοχεύουν στην ασφάλεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι για το επόμενο διάστημα, το «ραντεβού» στο κέντρο θα πρέπει να τελειώνει... πριν τις 9 το βράδυ.

Πιστεύετε ότι η λεωφορειακή γραμμή Χ15 θα καταφέρει να απορροφήσει τον όγκο των επιβατών ή θα δούμε εικόνες συνωστισμού στους δρόμους της Αθήνας;

