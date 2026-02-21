Τραγωδία νότια της Κρήτης: Πέντε νεκροί σε ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Το μοιραίο λάθος στην επιχείρηση διάσωσης

Μια νέα ναυτική τραγωδία γράφτηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου στα ανοιχτά της Κρήτης, υπενθυμίζοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τον κίνδυνο που παραμονεύει στα περάσματα της Μεσογείου. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, σε μια επιχείρηση διάσωσης που εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από ένα απλό ατύχημα. Οι μετανάστες είχαν ήδη καλέσει σε βοήθεια μέσω του 112, ενεργοποιώντας το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης.

Η μοιραία στιγμή της προσέγγισης

Όλα συνέβησαν όταν δύο εμπορικά πλοία προσέγγισαν το ξύλινο σκάφος των μεταναστών για να προσφέρουν βοήθεια. Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Καθώς το πλήρωμα ενός πλοίου υπό σημαία Παναμά έριξε τις σκάλες, ο πανικός κυριάρχησε.

Η απότομη και μαζική μετακίνηση των επιβαινόντων προς τη μία πλευρά, στην προσπάθειά τους να σκαρφαλώσουν στο μεγάλο πλοίο, προκάλεσε την ανατροπή του σκάφους τους. Μέσα σε δευτερόλεπτα, δεκάδες άνθρωποι βρέθηκαν στο νερό, με τους ανέμους να πνέουν στα 6 μποφόρ και τον κυματισμό να φτάνει τα 2,5 μέτρα.

Ο απολογισμός και το δεύτερο περιστατικό

Αυτό που δεν ειπώθηκε όμως άμεσα είναι η μάχη που έδωσαν τα πληρώματα με τα κύματα. Το εμπορικό πλοίο κατάφερε να περισυλλέξει 20 άτομα ζωντανά. Δυστυχώς, οι δυνάμεις του Λιμενικού και της FRONTEX εντόπισαν αρχικά τρεις σορούς και λίγο αργότερα ακόμη δύο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους πέντε.

Την ίδια ώρα, η ένταση στην περιοχή παραμένει στα ύψη, καθώς ένα δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε μόλις 13 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Εκεί, εντοπίστηκε μια λέμβος με 67 επιβαίνοντες, οι οποίοι περισυνελλέγησαν από σκάφος της FRONTEX και μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι.

Η θάλασσα της Κρήτης μετατρέπεται για ακόμη μια φορά σε σκηνικό πόνου, την ώρα που οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια.

