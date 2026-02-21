Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η 'μητέρα των μαχών' για το πρώτο μπασκετικό τρόπαιο της χρονιάς και όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Το ελληνικό μπάσκετ «κόβεται» στα δύο απόψε στις 20:00. Στο κλειστό «Δύο Αοράκια» της Κρήτης, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2026. Δεν είναι απλώς ένα τρόπαιο· είναι η ψυχολογική κυριαρχία για τη συνέχεια σε Ελλάδα και Euroleague.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από ένα απλό ντέρμπι «αιωνίων». Οι δύο ομάδες φτάνουν στον τελικό με διαφορετικά δεδομένα και «λαβωμένες» συνθέσεις.

Τα πλάνα των «αιωνίων» και οι εκπλήξεις

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνει να πατάει καλύτερα, όντας στην κορυφή της GBL, όμως οι τραυματισμοί των Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς προκαλούν πονοκέφαλο. Ο Σέρβος σέντερ θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επιστρέφει για να δώσει λύσεις στην περιφέρεια.

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν «έριξε τη βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός MVP αναμένεται να μπει απευθείας στην εξάδα των ξένων, αφήνοντας εκτός τους Φαρίντ και Σορτς, σε μια κίνηση που δείχνει ότι οι «πράσινοι» θέλουν τον τίτλο εδώ και τώρα.

Ποδόσφαιρο: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό

Λίγο νωρίτερα, στις 17:00, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό για τη Super League, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακατεύει την τράπουλα.

Αυτό που δεν ειπώθηκε όμως, είναι η ρίσκο επιλογή του Ισπανού τεχνικού να συμπεριλάβει τον «λαβωμένο» Πιρόλα στην αποστολή, την ώρα που Ροντινέι, Κλέιτον και ο τιμωρημένος Ποντένσε θα δουν το παιχνίδι από την εξέδρα. Με τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί στην επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν περιθώρια για απώλειες.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (Highlights)

Αν δεν θέλετε να χάσετε λεπτό από τη δράση, ιδού οι κυριότερες μεταδόσεις:

17:00 | COSMOTE SPORT 1 HD: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (Super League)

17:00 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Volley League Ανδρών)

20:00 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Τελικός Κυπέλλου Μπάσκετ)

22:00 | Novasports Premier League: Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ

22:30 | ΕΡΤ2: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026

Η Κυριακή ξεκινά με ποδόσφαιρο και κορυφώνεται με το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι. Εσείς, πού θα ποντάρατε για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς: στη σταθερότητα του Ολυμπιακού ή στον «φρέσκο» αέρα του Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό;

