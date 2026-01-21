Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η χώρα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Με το 112 να ηχεί για περιορισμό μετακινήσεων, την τηλεργασία να γίνεται υποχρεωτική σε πολλές περιπτώσεις και τα σχολεία να παραμένουν κλειστά, η σημερινή ημέρα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Παράλληλα, η επικαιρότητα τρέχει με τις 63.000 προσλήψεις της ΔΥΠΑ, την περιπέτεια υγείας του Πασχάλη Τερζή και την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς.

12:30 – [ΚΑΙΡΟΣ] Κορύφωση των φαινομένων στην Αττική Ισχυρές καταιγίδες σαρώνουν το λεκανοπέδιο. Το 112 καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία. Προβλήματα στην κυκλοφορία σε Ποσειδώνος και Κηφισό.

12:15 – [ΠΑΙΔΕΙΑ] Τηλεκπαίδευση σε σχολεία και Πανεπιστήμια Κλειστά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Αττική, Εύβοια και Δυτική Ελλάδα. Αναβολή εξετάσεων σε ΕΚΠΑ, ΟΠΑ και ΠΑΠΕΙ.

11:50 – Εξιτήριο για τον Πασχάλη Τερζή Καλά τα νέα από τη Θεσσαλονίκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής επέστρεψε στο σπίτι του μετά από σύντομη νοσηλεία στο «Παπαγεωργίου» λόγω αναπνευστικής δυσφορίας.

10:30 – [ΕΡΓΑΣΙΑ] Σαρωτικές προσλήψεις από τη ΔΥΠΑ Ανοίγει ο δρόμος για 63.000 θέσεις εργασίας. Έμφαση σε γυναίκες, νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 50. Επιδοτήσεις έως 17.500€ για νέες επιχειρήσεις.

10:10 – [ΕΠΙΣΤΗΜΗ] Ιοί-«υπερφονιάδες» από τον ISS Επιστημική ανακάλυψη: Βακτηριοφάγοι που εξελίχθηκαν στο διάστημα επέστρεψαν στη Γη και εξοντώνουν ανθεκτικά βακτήρια που προκαλούν ουρολοιμώξεις.



1. Εργασιακά & Κακοκαιρία

Υποχρεωτική παύση εργασιών: Απαγορεύεται το delivery και οι εξωτερικές εργασίες στην Αττική (10:00-20:00) και στην Πελοπόννησο (06:00-18:00). Πρόστιμο 2.000€ ανά εργαζόμενο στους παραβάτες.

Τηλεργασία: Ισχυρή σύσταση για τον ιδιωτικό τομέα όπου είναι εφικτό.



διαβάστε αναλυτικά

2. Οδηγός Επιβίωσης: Red Code

Μετακινήσεις: Περιορίστε τις στις απολύτως αναγκαίες.

Πλοία: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου στα περισσότερα λιμάνια λόγω ανέμων 9 μποφόρ.

112: Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

διαβάστε αναλυτικά

3. Κοινωνία: Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς

Παρά τις αποστάσεις που επιβάλλει ο καιρός, η σημερινή ημέρα μας θυμίζει τα οφέλη της αγκαλιάς: μείωση πίεσης, ενίσχυση ανοσοποιητικού και έκκριση οξυτοκίνης.



ΔΙΕΘΝΕΣ REBOUND

Θέλετε να φύγετε από την κακοκαιρία; Η British Antarctic Survey προσφέρει 35.000€ μισθό για εργασία στην Ανταρκτική με μηδενικά έξοδα διαβίωσης. Προσοχή όμως: η θερμοκρασία πέφτει στους -89°C!

