Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η Αττική από το πρωί της Τετάρτης 21/01, καθώς το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για «χτύπημα» σφοδρών καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, ενώ το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ τοποθετεί την περιφέρεια στο επίκεντρο της επικινδυνότητας.

Μήνυμα 112: Στάλθηκε στις 10:00 π.μ. με αυστηρή σύσταση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων λόγω των αναμενόμενων φαινομένων.



Στάλθηκε στις 10:00 π.μ. με αυστηρή σύσταση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων λόγω των αναμενόμενων φαινομένων. Χρονικό Παράθυρο: Η κορύφωση της κακοκαιρίας στην Αττική αναμένεται μεταξύ μεσημεριού και αργά το βράδυ της Τετάρτης.



Η κορύφωση της κακοκαιρίας στην Αττική αναμένεται μεταξύ μεσημεριού και αργά το βράδυ της Τετάρτης. Επικίνδυνες Περιοχές: Εκτός από την Αττική, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται η Εύβοια, η Πελοπόννησος (Ανατολική και Νότια), οι Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.



Εκτός από την Αττική, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται η Εύβοια, η Πελοπόννησος (Ανατολική και Νότια), οι Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πυκνά Χιόνια: Σοβαρά προβλήματα στη Δυτική Μακεδονία, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και την Ευρυτανία, με χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας.



Σοβαρά προβλήματα στη Δυτική Μακεδονία, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και την Ευρυτανία, με χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας. Θυελλώδεις Άνεμοι: Ενισχύονται οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 9 μποφόρ, διατηρώντας το απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ.



Στο Madata.gr επισημαίνουμε ότι το μήνυμα του 112 δεν είναι τυπικό. Η «Red Code» κατάσταση για την Αττική υποδηλώνει μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε ευπαθή σημεία του λεκανοπεδίου. Η απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και τα πανεπιστήμια κρίνεται ως καθοριστική για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, που θα εγκλώβιζε χιλιάδες πολίτες εν μέσω της καταιγίδας.

