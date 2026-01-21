Πασχάλης Τερζής: Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο αγαπημένος τραγουδιστής – Ποια η κατάσταση της υγείας του

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 76 άτομα
Πασχάλης Τερζής: Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο αγαπημένος τραγουδιστής – Ποια η κατάσταση της υγείας του

 Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21/01 στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς ο Πασχάλης Τερζής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης με αναπνευστική δυσφορία. Παρά την αρχική ανησυχία, τα νέα είναι καθησυχαστικά, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής, αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην οικογένειά του.

Το περιστατικό: Ο καλλιτέχνης ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αναπνευστικά προβλήματα τις πρώτες πρωινές ώρες.
Νοσηλεία: Εισήχθη στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του «Παπαγεωργίου», συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.
Εξιτήριο: Οι ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και οι γιατροί του επέτρεψαν να επιστρέψει στο σπίτι του μετά από λίγες ώρες.
Κατάσταση σήμερα: Σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο Πασχάλης Τερζής είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται ήδη στο κτήμα του έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου ζει τα τελευταία χρόνια μακριά από τη δημοσιότητα.

Η είδηση της αδιαθεσίας του προκάλεσε άμεσα κύμα συμπαράστασης στα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που αποδεικνύει τη βαθιά αγάπη του κοινού για τον καλλιτέχνη που επέλεξε συνειδητά να αποσυρθεί στο απόγειο της δόξας του. Η άμεση ανταπόκριση των οικείων του και η προληπτική εξέταση ήταν η ενδεδειγμένη κίνηση,

Διαβάστε ακόμα: Γωγώ Ρωμαίου: Η οργισμένη απάντηση της τραγουδίστριας στις φήμες που την ήθελαν νεκρή – «Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου – «Κόκκινος συναγερμός» για σφοδρές καταιγίδες και τηλεκπαίδευση
Κοινωνία

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου – «Κόκκινος συναγερμός» για σφοδρές καταιγίδες και τηλεκπαίδευση

Αγροτικά Μπλόκα: «Οχυρώνονται» στα Μάλγαρα οι αγρότες – Κοινό μέτωπο Θεσσαλονίκης και Χαλκηδόνας μετά το Μαξίμου
Οικονομία

Αγροτικά Μπλόκα: «Οχυρώνονται» στα Μάλγαρα οι αγρότες – Κοινό μέτωπο Θεσσαλονίκης και Χαλκηδόνας μετά το Μαξίμου

Ριφιφί: Η σκληρή αληθινή ιστορία πίσω από το φινάλε – Η τραγωδία του μικρού Παναγιώτη που συγκλόνισε το πανελλήνιο
Κοινωνία

Ριφιφί: Η σκληρή αληθινή ιστορία πίσω από το φινάλε – Η τραγωδία του μικρού Παναγιώτη που συγκλόνισε το πανελλήνιο

«Ραβασάκια» φωτιά για χιλιάδες οδηγούς: Ξεκινούν τα πρόστιμα έως 1.000€ για ανασφάλιστα και απλήρωτα Τέλη
Οικονομία

«Ραβασάκια» φωτιά για χιλιάδες οδηγούς: Ξεκινούν τα πρόστιμα έως 1.000€ για ανασφάλιστα και απλήρωτα Τέλη

Γροιλανδία και Καναδάς ετοιμάζονται για αμερικανική εισβολή – Τα memes του Τραμπ και τα σενάρια «ανταρτοπόλεμου»
Κόσμος

Γροιλανδία και Καναδάς ετοιμάζονται για αμερικανική εισβολή – Τα memes του Τραμπ και τα σενάρια «ανταρτοπόλεμου»