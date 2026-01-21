Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21/01 στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς ο Πασχάλης Τερζής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης με αναπνευστική δυσφορία. Παρά την αρχική ανησυχία, τα νέα είναι καθησυχαστικά, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής, αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην οικογένειά του.

Το περιστατικό: Ο καλλιτέχνης ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αναπνευστικά προβλήματα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Νοσηλεία: Εισήχθη στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του «Παπαγεωργίου», συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Εξιτήριο: Οι ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και οι γιατροί του επέτρεψαν να επιστρέψει στο σπίτι του μετά από λίγες ώρες.

Κατάσταση σήμερα: Σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο Πασχάλης Τερζής είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται ήδη στο κτήμα του έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου ζει τα τελευταία χρόνια μακριά από τη δημοσιότητα.



Η είδηση της αδιαθεσίας του προκάλεσε άμεσα κύμα συμπαράστασης στα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που αποδεικνύει τη βαθιά αγάπη του κοινού για τον καλλιτέχνη που επέλεξε συνειδητά να αποσυρθεί στο απόγειο της δόξας του. Η άμεση ανταπόκριση των οικείων του και η προληπτική εξέταση ήταν η ενδεδειγμένη κίνηση,

