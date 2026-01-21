Διάστημα: Ιοί που εκπαιδεύτηκαν στον ISS επέστρεψαν στη Γη ως «υπερ-φονιάδες» βακτηρίων

Μια αναπάντεχη ανακάλυψη που ανοίγει νέους δρόμους στη μάχη κατά των ανθεκτικών μικροβίων έφερε στο φως μελέτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ιοί (βακτηριοφάγοι), που ταξίδεψαν και εξελίχθηκαν σε συνθήκες μικροβαρύτητας, επέστρεψαν στη Γη έχοντας αποκτήσει μοναδικές μεταλλάξεις που τους καθιστούν πολύ πιο αποτελεσματικούς στην εξόντωση βακτηρίων, ακόμη και εκείνων που προκαλούν ανθεκτικές ουρολοιμώξεις.

  • Η Μελέτη: Ερευνητές εξέτασαν την αναμέτρηση του βακτηρίου E. coli με τον ιό-φάγο Τ7 σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.
  • Η Διαφορά: Στον ISS η μόλυνση εξελίσσεται πιο αργά γιατί οι ιοί «αιωρούνται» και δεν προσκρούουν συχνά στα βακτήρια. Αυτό τους ανάγκασε να μεταλλαχθούν ώστε να γίνουν πιο αποδοτικοί στην προσκόλληση.
  • Το Αποτέλεσμα: Όταν οι «διαστημικοί» ιοί επέστρεψαν στη Γη, αποδείχθηκαν ικανοί να σκοτώσουν στελέχη βακτηρίων που μέχρι τώρα ήταν ανθεκτικά στις συμβατικές θεραπείες.
  • Ελπίδα για το Μέλλον: Τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για τη φαγοθεραπεία, μια εναλλακτική λύση στα αντιβιοτικά που χάνουν την αποτελεσματικότητά τους.

    Το διάστημα λειτουργεί ως ένας «επιταχυντής εξέλιξης». Η μικροβαρύτητα αναγκάζει τους μικροοργανισμούς να αναπτύξουν μηχανισμούς επιβίωσης που δεν θα εμφάνιζαν ποτέ στη Γη. Αυτό το μοναδικό «εργαστήριο» μπορεί να μας δώσει τα όπλα που χρειαζόμαστε ενάντια στις νοσοκομειακές λοιμώξεις. Πέρα από τις θεραπείες στη Γη, η μελέτη είναι κρίσιμη και για την ασφάλεια των αστροναυτών που θα ταξιδέψουν στο μέλλον προς τη Σελήνη και τον Άρη.
