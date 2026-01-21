Σε ισχύ τίθενται από σήμερα το πρωί τα έκτακτα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία. Με υποχρεωτική παύση εργασιών για συγκεκριμένες κατηγορίες και ισχυρή σύσταση για τηλεργασία, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις μετακινήσεις, ενώ προβλέπονται βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες, ειδικά στον κλάδο των υπαίθριων δραστηριοτήτων και των ψηφιακών πλατφορμών.



Υποχρεωτική Παύση Εργασιών: Αφορά χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικό χώρο (οικοδομές, εργοτάξια, ναυπηγεία) και τη διανομή προϊόντων (delivery) με δίτροχα, πατίνια κ.λπ.

Ωράριο Απαγόρευσης:

Αττική, Βοιωτία, Εύβοια: Από τις 10:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ.

Πελοπόννησος: Από τις 06:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Τηλεργασία: Ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν εργασία εξ αποστάσεως όπου είναι οργανωτικά εφικτό.

Πρόστιμα: Η Επιθεώρηση Εργασίας θα επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο σε περίπτωση μη τήρησης της παύσης εργασιών.

Δημόσιο Τομέας: Δικαιολογημένη η απουσία των υπαλλήλων που δεν μπορούν να προσέλθουν λόγω των φαινομένων ή της αναστολής λειτουργίας των σχολείων.

Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Οι εργοδότες μπορούν να αλλάξουν το χρόνο προσέλευσης/αποχώρησης χωρίς εκ των προτέρων δήλωση, για διευκόλυνση των εργαζομένων.



Η υποχρεωτική παύση στο delivery (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών) είναι το πιο κρίσιμο μέτρο για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω των θυελλωδών ανέμων 9 μποφόρ. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η προστασία της υγείας τους υπερέχει της παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται μόνο οι κρίσιμες υποδομές (υγεία, ενέργεια, μεταφορές), αλλά και εκεί η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας είναι υποχρεωτική.

