Απαγορευτικό απόπλου: Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Πού υπάρχουν προβλήματα

Σε ισχύ τέθηκε το απαγορευτικό απόπλου στα κυριότερα λιμάνια της χώρας, καθώς η κακοκαιρία φέρνει θυελλώδεις ανέμους που στο Αιγαίο αναμένεται να αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ εκατοντάδες δρομολόγια έχουν ήδη ακυρωθεί, δημιουργώντας προβλήματα στις συγκοινωνίες με τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Λιμάνια Αττικής: Πλήρες απαγορευτικό από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο προς όλα τα νησιά του Αιγαίου.
Αργοσαρωνικός: Καμία αναχώρηση ταχυπλόων τουλάχιστον έως τις 17:00 το απόγευμα, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση των καιρικών συνθηκών.
Κρήτη & Κυκλάδες: Ακυρώθηκαν όλα τα πρωινά και απογευματινά δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων.
Αιτία: Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά από το μεσημέρι και μετά, καθιστώντας τον απόπλου επικίνδυνο.

Επισημαίνουμε στους αναγνώστες μας ότι η διάρκεια του απαγορευτικού ενδέχεται να παραταθεί και για αύριο Πέμπτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό μετατοπίζεται προς το Αιγαίο. Είναι απαραίτητο οι ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία ή τους ταξιδιωτικούς πράκτορες πριν την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση είναι δυναμική και οι αποφάσεις λαμβάνονται ανά τρίωρο.

