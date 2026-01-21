Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: Το «όπλο» της υγείας μας ενάντια στο στρες – Γιατί την έχουμε ανάγκη σήμερα

Μπορεί ο καιρός να μας επιβάλλει αποστάσεις, όμως η 21η Ιανουαρίου μας υπενθυμίζει τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής. Η αγκαλιά δεν είναι μόνο μια κίνηση αγάπης, αλλά μια βιολογική διαδικασία που θωρακίζει τον οργανισμό μας, μειώνει την αρτηριακή πίεση και ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, δρώντας ως το απόλυτο φυσικό ηρεμιστικό.



Ορμόνη της Ευτυχίας: Κατά την αγκαλιά εκκρίνεται οξυτοκίνη, η οποία μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες).

Καρδιακή Προστασία: Έρευνες δείχνουν ότι μια σύντομη αγκαλιά 20 δευτερολέπτων μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και τους καρδιακούς παλμούς.

Θωράκιση Ανοσοποιητικού: Η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει η επαφή βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίζει καλύτερα τις λοιμώξεις.

Ψυχική Ανθεκτικότητα: Η αγκαλιά μειώνει το αίσθημα της μοναξιάς και του φόβου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την ψυχική ηρεμία.



Στο Madata.gr τονίζουμε ότι σε μια εποχή που η ψηφιακή επικοινωνία κυριαρχεί, η φυσική επαφή παραμένει αναντικατάστατη.

Οι ειδικοί ψυχικής υγείας επισημαίνουν ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 4 αγκαλιές την ημέρα για επιβίωση και 8 για συντήρηση. Ειδικά σε ημέρες κακοκαιρίας και έντασης, όπως η σημερινή, μια αγκαλιά στους αγαπημένους μας είναι η καλύτερη επένδυση για την ευεξία μας.

