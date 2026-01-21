Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας σήμερα, Τετάρτη 21/01, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία υποχρέωσε τις αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία εκατοντάδων σχολικών μονάδων. Από την Αττική και την Εύβοια μέχρι τη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία, η πρόληψη για τις επικίνδυνες μετακινήσεις φέρνει «λουκέτο» σε όλες τις βαθμίδες, με το σύστημα της τηλεκπαίδευσης να τίθεται σε πλήρη εφαρμογή.
- Αττική: Κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Νυχτερινά) και τα Πανεπιστήμια. Μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης.
- Εύβοια: Κατάσταση Red Code σε όλο το νησί. Κλειστά σχολεία, βρεφονηπιακοί και ΚΔΑΠ σε Χαλκίδα, Ερέτρια, Κύμη-Αλιβέρι, Μαντούδι και Κάρυστο.
- Πελοπόννησος: Αναστολή λειτουργίας σε Πάτρα, Τρίπολη, Γορτυνία, Μεγαλόπολη, καθώς και σε ολόκληρες τις Π.Ε. Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.
- Δυτική Ελλάδα: Οριζόντιο κλείσιμο σε όλη την Περιφέρεια (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία) με απόφαση Φαρμάκη.
- Δυτική Μακεδονία: Κλειστές όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες προληπτικά λόγω κινδύνου έντονων χιονοπτώσεων.
- Φθιώτιδα: Κλειστά σε Μακρακώμη και Δομοκό, έναρξη στις 09:00 στη Λαμία.
- Νησιά: Κλειστά σχολεία σε Θήρα (Σαντορίνη) και επιμέρους μονάδες στη Θάσο.
Η σημερινή απόφαση για καθολική τηλεκπαίδευση στις πληττόμενες περιοχές είναι η μοναδική ορθολογική επιλογή. Η ραγδαιότητα των φαινομένων που αναμένεται από το μεσημέρι και μετά στην Αττική και την Εύβοια θα καθιστούσε τον επαναπατρισμό των μαθητών εξαιρετικά επικίνδυνο. Η «Red Code» κινητοποίηση δείχνει ότι τα μαθήματα από την προηγούμενη κακοκαιρία έγιναν βίωμα, επιλέγοντας την πρόληψη έναντι της διακινδύνευσης.
