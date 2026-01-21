Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας σήμερα, Τετάρτη 21/01, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία υποχρέωσε τις αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία εκατοντάδων σχολικών μονάδων. Από την Αττική και την Εύβοια μέχρι τη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία, η πρόληψη για τις επικίνδυνες μετακινήσεις φέρνει «λουκέτο» σε όλες τις βαθμίδες, με το σύστημα της τηλεκπαίδευσης να τίθεται σε πλήρη εφαρμογή.

Αττική: Κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Νυχτερινά) και τα Πανεπιστήμια. Μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης.



Κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Νυχτερινά) και τα Πανεπιστήμια. Μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης. Εύβοια : Κατάσταση Red Code σε όλο το νησί. Κλειστά σχολεία, βρεφονηπιακοί και ΚΔΑΠ σε Χαλκίδα, Ερέτρια, Κύμη-Αλιβέρι, Μαντούδι και Κάρυστο.



: Κατάσταση Red Code σε όλο το νησί. Κλειστά σχολεία, βρεφονηπιακοί και ΚΔΑΠ σε Χαλκίδα, Ερέτρια, Κύμη-Αλιβέρι, Μαντούδι και Κάρυστο. Πελοπόννησος : Αναστολή λειτουργίας σε Πάτρα, Τρίπολη, Γορτυνία, Μεγαλόπολη, καθώς και σε ολόκληρες τις Π.Ε. Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.



: Αναστολή λειτουργίας σε Πάτρα, Τρίπολη, Γορτυνία, Μεγαλόπολη, καθώς και σε ολόκληρες τις Π.Ε. Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας. Δυτική Ελλάδα: Οριζόντιο κλείσιμο σε όλη την Περιφέρεια (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία) με απόφαση Φαρμάκη.



Οριζόντιο κλείσιμο σε όλη την Περιφέρεια (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία) με απόφαση Φαρμάκη. Δυτική Μακεδονία: Κλειστές όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες προληπτικά λόγω κινδύνου έντονων χιονοπτώσεων.



Κλειστές όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες προληπτικά λόγω κινδύνου έντονων χιονοπτώσεων. Φθιώτιδα: Κλειστά σε Μακρακώμη και Δομοκό, έναρξη στις 09:00 στη Λαμία.



Κλειστά σε Μακρακώμη και Δομοκό, έναρξη στις 09:00 στη Λαμία. Νησιά: Κλειστά σχολεία σε Θήρα (Σαντορίνη) και επιμέρους μονάδες στη Θάσο.



Η σημερινή απόφαση για καθολική τηλεκπαίδευση στις πληττόμενες περιοχές είναι η μοναδική ορθολογική επιλογή. Η ραγδαιότητα των φαινομένων που αναμένεται από το μεσημέρι και μετά στην Αττική και την Εύβοια θα καθιστούσε τον επαναπατρισμό των μαθητών εξαιρετικά επικίνδυνο. Η «Red Code» κινητοποίηση δείχνει ότι τα μαθήματα από την προηγούμενη κακοκαιρία έγιναν βίωμα, επιλέγοντας την πρόληψη έναντι της διακινδύνευσης.

