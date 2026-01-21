Κλειστά σχολεία: Η πλήρης λίστα ανά περιοχή λόγω «Red Code» – Πού θα γίνει τηλεκπαίδευση

Κλειστά σχολεία: Η πλήρης λίστα ανά περιοχή λόγω «Red Code» – Πού θα γίνει τηλεκπαίδευση

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας σήμερα, Τετάρτη 21/01, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία υποχρέωσε τις αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία εκατοντάδων σχολικών μονάδων. Από την Αττική και την Εύβοια μέχρι τη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία, η πρόληψη για τις επικίνδυνες μετακινήσεις φέρνει «λουκέτο» σε όλες τις βαθμίδες, με το σύστημα της τηλεκπαίδευσης να τίθεται σε πλήρη εφαρμογή.

  • Αττική: Κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Νυχτερινά) και τα Πανεπιστήμια. Μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης.
  • Εύβοια: Κατάσταση Red Code σε όλο το νησί. Κλειστά σχολεία, βρεφονηπιακοί και ΚΔΑΠ σε Χαλκίδα, Ερέτρια, Κύμη-Αλιβέρι, Μαντούδι και Κάρυστο.
  • Πελοπόννησος: Αναστολή λειτουργίας σε Πάτρα, Τρίπολη, Γορτυνία, Μεγαλόπολη, καθώς και σε ολόκληρες τις Π.Ε. Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.
  • Δυτική Ελλάδα: Οριζόντιο κλείσιμο σε όλη την Περιφέρεια (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία) με απόφαση Φαρμάκη.
  • Δυτική Μακεδονία: Κλειστές όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες προληπτικά λόγω κινδύνου έντονων χιονοπτώσεων.
  • Φθιώτιδα: Κλειστά σε Μακρακώμη και Δομοκό, έναρξη στις 09:00 στη Λαμία.
  • Νησιά: Κλειστά σχολεία σε Θήρα (Σαντορίνη) και επιμέρους μονάδες στη Θάσο.

    Η σημερινή απόφαση για καθολική τηλεκπαίδευση στις πληττόμενες περιοχές είναι η μοναδική ορθολογική επιλογή. Η ραγδαιότητα των φαινομένων που αναμένεται από το μεσημέρι και μετά στην Αττική και την Εύβοια θα καθιστούσε τον επαναπατρισμό των μαθητών εξαιρετικά επικίνδυνο. Η «Red Code» κινητοποίηση δείχνει ότι τα μαθήματα από την προηγούμενη κακοκαιρία έγιναν βίωμα, επιλέγοντας την πρόληψη έναντι της διακινδύνευσης.

Διαβάστε ακόμα: Μάριος Μάζαρης: «Δεν έχουν όλα τα παιδιά καλές αναμνήσεις από το σπίτι – Ας κάνουμε το σχολείο αγκαλιά»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Φώτης Σπύρος: Η μάχη με τον καρκίνο, η «τυχαία» διάγνωση και οι άνθρωποι που τον εγκατέλειψαν στα δύσκολα
ShowBiz

Φώτης Σπύρος: Η μάχη με τον καρκίνο, η «τυχαία» διάγνωση και οι άνθρωποι που τον εγκατέλειψαν στα δύσκολα

Αγρίνιο: Θρήνος στην κηδεία του Κώστα Αλεξανδρή – Η τραγική φιγούρα του γιου του και ο φόβος για «βεντέτα»
Κοινωνία

Αγρίνιο: Θρήνος στην κηδεία του Κώστα Αλεξανδρή – Η τραγική φιγούρα του γιου του και ο φόβος για «βεντέτα»

Γρίπη 2026: Συναγερμός για 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – «Πολιορκία» στα νοσοκομεία και θάνατοι νέων
Υγεία

Γρίπη 2026: Συναγερμός για 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – «Πολιορκία» στα νοσοκομεία και θάνατοι νέων

Τραγωδία στην Ισπανία: Εξάχρονο κοριτσάκι περιπλανιόταν μόνο στα συντρίμμια του τρένου – Ξεκληρίστηκε όλη η οικογένειά του
Κόσμος

Τραγωδία στην Ισπανία: Εξάχρονο κοριτσάκι περιπλανιόταν μόνο στα συντρίμμια του τρένου – Ξεκληρίστηκε όλη η οικογένειά του

Φάρμακα για αδυνάτισμα - GLP-1 : Η μεγάλη παγίδα μετά τη διακοπή – Γιατί τα κιλά επιστρέφουν σε 1,5 χρόνο
Υγεία

Φάρμακα για αδυνάτισμα - GLP-1 : Η μεγάλη παγίδα μετά τη διακοπή – Γιατί τα κιλά επιστρέφουν σε 1,5 χρόνο