Κλείνουν και τα Πανεπιστήμια λόγω κακοκαιρίας: Αναβολή εξετάσεων σε ΕΚΠΑ, ΟΠΑ και ΠΑΠΕΙ – Η λίστα

Σε μαζική αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας και αναβολή των προγραμματισμένων εξετάσεων προχωρούν τα Πανεπιστήμια της Αττικής και της Δυτικής Ελλάδας, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που «σφυροκοπά» τη χώρα. Με επίσημες ανακοινώσεις, τα ιδρύματα ενημερώνουν τους φοιτητές για το κλείσιμο των σχολών σήμερα Τετάρτη 21/01, καθώς η επικινδυνότητα των μετακινήσεων καθιστά αδύνατη την προσέλευση στις αίθουσες.


ΕΚΠΑ: Αναστολή όλων των δια ζώσης εκπαιδευτικών διαδικασιών σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ): Αναβάλλονται οι εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων και κάθε μεταπτυχιακή διαδικασία με φυσική παρουσία.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ): Πλήρης αναστολή εξετάσεων. Θα οριστούν νέες ημερομηνίες.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Κλειστές οι Πανεπιστημιουπόλεις σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο με απόφαση του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα.
Γεωπονικό & Χαροκόπειο: Αναστολή λειτουργίας με πρόβλεψη για αναπλήρωση εξετάσεων και συνέχιση μόνο των ήδη προγραμματισμένων διαδικτυακών μαθημάτων.
ΠΑΔΑ: Αναστολή όλων των λειτουργιών με φυσική παρουσία κατόπιν εισήγησης της Πολιτικής Προστασίας.

Η αναβολή των εξετάσεων εν μέσω εξεταστικής περιόδου προκαλεί αναστάτωση στον ακαδημαϊκό προγραμματισμό, ωστόσο η ασφάλεια των φοιτητών, πολλοί εκ των οποίων μετακινούνται από μεγάλες αποστάσεις, προέχει. Οι φοιτητές θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις γραμματείες των τμημάτων τους, καθώς οι νέες ημερομηνίες εξετάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν αμέσως μόλις υποχωρήσουν τα φαινόμενα.

