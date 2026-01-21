ΔΥΠΑ: «Πρεμιέρα» για 63.000 προσλήψεις – Τα 5+1 προγράμματα που ανοίγουν θέσεις εργασίας και επιδοτήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη τίθεται ο σχεδιασμός της ΔΥΠΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προσφέροντας διέξοδο σε περισσότερους από 63.000 ανέργους μέσω στοχευμένων προγραμμάτων. Με έμφαση στις γυναίκες, τους νέους έως 29 ετών και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τα νέα προγράμματα περιλαμβάνουν από επιδοτήσεις μισθού έως και κεφάλαια 17.500 ευρώ για ίδρυση νέων επιχειρήσεων.



10.000 Γυναίκες: Πρόγραμμα με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων (5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης). Αιτήσεις από Παρασκευή 16/01.

40.000 Άνεργοι άνω των 30: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του πακέτου, με επιδότηση έως 75% του κόστους εργασίας και προτεραιότητα σε άτομα άνω των 50 ετών.

Νέα Επιχειρηματικότητα: Επιχορήγηση 17.500 ευρώ σε 2.114 νέους (18-29 ετών) για το ξεκίνημα δικής τους επιχείρησης, καταβλητέα σε τρεις δόσεις.

Νέοι 18-29 (NEETs): 5.971 θέσεις για νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία με επιδότηση έως 1.256 ευρώ το μήνα.

Βόρεια Ελλάδα: Ειδικό πρόγραμμα για 2.000 ανέργους στην Αν. Μακεδονία και Θράκη με κάλυψη μισθού και εισφορών για ένα έτος.

Ευάλωτες Ομάδες: 3.041 θέσεις για ΑμεΑ, αποφυλακισμένους και θύματα βίας με μισθό έως 1.004 ευρώ.



Στο Madata.gr αξιολογούμε την κίνηση αυτή ως μια στρατηγική «ένεση» στην οικονομία. Η ΔΥΠΑ μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τα απλά επιδόματα στην ενεργό απασχόληση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πρόγραμμα των 17.500 ευρώ για νέους, καθώς συνδυάζεται με την πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη, τομείς που αποτελούν το μέλλον της εργασίας. Συμβουλεύουμε τους ενδιαφερόμενους να έχουν επικαιροποιημένο το Ψηφιακό τους Μητρώο στη ΔΥΠΑ για να μην χάσουν τις προθεσμίες.

