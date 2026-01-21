Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η Αττική, καθώς η κακοκαιρία «Red Code» δείχνει τα δόντια της από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης. Η στάθμη του Ιλισσού έχει ανέβει επικίνδυνα, προκαλώντας τρόμο για υπερχείλιση στην Καλλιθέα, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πρωτοφανή όγκο νερού που θα αγγίξει τους 80 τόνους ανά στρέμμα.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Συναγερμός στον Ιλισσό: Το ποτάμι «φούσκωσε» επικίνδυνα στην Καλλιθέα πριν καν ξεκινήσουν τα πολύ έντονα φαινόμενα. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή στις όχθες.

Πρόγνωση-Σοκ: Σύμφωνα με τον Γ. Τσατραφύλλια, η Αττική θα δεχτεί μέσα σε ένα εξάωρο το νερό που πέφτει κανονικά σε 30 έως 60 ημέρες.

Νέο Μήνυμα 112: Μετά την Πελοπόννησο, το 112 ήχησε σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Θυελλώδεις Άνεμοι: Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι έως 10 μποφόρ, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια.

Χιονοπτώσεις: Πυκνό χιόνι καλύπτει ήδη τη Δυτική Μακεδονία και τα ορεινά της Θεσσαλίας, με το κρύο να γίνεται τσουχτερό.



H κατάσταση στον Ιλισσό αποτελεί τον «καθρέφτη» της επικινδυνότητας για το λεκανοπέδιο. Όταν το ποτάμι αντιδρά τόσο γρήγορα πριν την κορύφωση των φαινομένων, είναι σαφές ότι το αποχετευτικό δίκτυο θα δοκιμαστεί στα όριά του. Η οδηγία για περιορισμό των μετακινήσεων δεν είναι τυπική· είναι ζωτικής σημασίας για να μην υπάρξουν εγκλωβισμοί σε δρόμους-ποτάμια.

