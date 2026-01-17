Live 17 Ιανουαρίου 2026: Θρίλερ με τη δολοφονία Προέδρου στο Αγρίνιο, το 'όχι' Μητσοτάκη στους αγρότες και η ουκρανική εισβολή του ψύχους

Η επικαιρότητα του Σαββάτου τρέχει με καταιγιστικούς ρυθμούς στο madata.gr. Από την απότομη αλλαγή του καιρού και το «ουκρανικό ψύχος» που σαρώνει τη χώρα, μέχρι τις δύο μεγάλες υποθέσεις εξαφανίσεων σε Κρήτη και Πάτρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έξαρση της γρίπης Α και τα διεθνή μέτωπα κρατούν την κοινή γνώμη σε εγρήγορση.
Δείτε τις σημαντικότερες ειδήσεις αυτή την ώρα:
- ΕΚΤΑΚΤΟ: Άγρια δολοφονία στο Αγρίνιο: Πυροβόλησαν με καραμπίνα Πρόεδρο Κοινότητας – Συνελήφθη ο δράστης [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Οικονομία: Προσοχή: Λήγει η προθεσμία της Εφορίας για παλιές εκκρεμότητες – Ποιους φορολογούμενους αφορά [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Showbiz: Έλλη Κοκκίνου: Μου είπαν 'πες απλά το νούμερο και έκλεισε' για το Survivor, είπα όχι – Θα πήγαινα στη Eurovision με το Μασάι [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Πολιτική: Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες – Το ξεκάθαρο μήνυμα για τις κινητοποιήσεις [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Κόσμος: WSJ: Γιατί ο Τραμπ διεκδικεί τη Γροιλανδία – Οι χάρτες που αποκαλύπτουν το στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Οικονομία: Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση – Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή και τι πρέπει να προσέξετε [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Κοινωνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα: Οι μαρτυρίες και το «σχέδιο φυγής» μέσω social media – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Καιρός: Σε εξέλιξη η ουκρανική ψυχρή εισβολή – Πτώση 10 βαθμών, θυελλώδεις βοριάδες και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Θρίλερ στην Κρήτη: Η μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό – «Του έδωσα νερό κάτω από τη γέφυρα και έφυγε». [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Υγεία: Γιατί σαρώνει η γρίπη Α φέτος – Τα συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν άμεσα στον γιατρό. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Διεθνή: Σοκ στη Μασσαλία – Φορτηγάκι χωρίς οδηγό παρέσυρε μαθητές μετά από σχολική εκδρομή. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Ασφάλεια Πτήσεων: Καμπανάκι για νέο blackout στο FIR Αθηνών λόγω παλαιότητας των συστημάτων. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Ζώδια: Απρόσμενα νέα και προσοχή στα οικονομικά για 4 εκπρόσωπο του ζωδιακού κύκλου. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Ευεξία: Το πρωινό ρόφημα που «ξυπνά» τον μεταβολισμό και καίει το λίπος στην κοιλιά. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
- Θρησκεία: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ο βίος και τα θαύματα του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]
Το άρθρο ανανεώνεται συνεχώς με όλες τις έκτακτες ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο madata.gr.
Διαβάστε ακόμα: LIVE 13 Ιανουαρίου: Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στους αγρότες, το θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα και ο Μέγας Αλέξανδρος του Survivor