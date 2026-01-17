Σε μια δραματική προειδοποίηση προχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, αναφορικά με την κατάσταση των συστημάτων ελέγχου στο FIR Αθηνών, τονίζοντας ότι ένα νέο μπλακ άουτ είναι ορατό ενδεχόμενο ανά πάσα στιγμή.

Μιλώντας για το πόρισμα της επιτροπής σχετικά με το συμβάν της 4ης Ιανουαρίου, ο κ. Ψαρρός αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες για την παλαιότητα του εξοπλισμού:

Έλλειψη αρχείων: Το σύστημα είναι τόσο παρωχημένο που δεν διαθέτει καν αρχεία καταγραφής των συμβάντων, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό της αιτίας της βλάβης.

Το σύστημα είναι τόσο παρωχημένο που δεν διαθέτει καν αρχεία καταγραφής των συμβάντων, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό της αιτίας της βλάβης. Τέλος υποστήριξης: Ο κατασκευαστής δεν υποστηρίζει πλέον το σύστημα και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία του.

Ο κατασκευαστής δεν υποστηρίζει πλέον το σύστημα και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία του. Χρονικός ορίζοντας 2030: Παρά το γεγονός ότι η αλλαγή του εξοπλισμού είναι επείγουσα, η ρεαλιστική πρόβλεψη για ένα νέο, αξιόπιστο σύστημα μετατίθεται για το καλοκαίρι του 2030.

«Δεν υπήρχε στο εγχειρίδιο η βλάβη»

Ο κ. Ψαρρός περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησαν οι ελεγκτές στις 4 Ιανουαρίου, χαρακτηρίζοντας τη βλάβη «αδιανόητη και χωρίς προηγούμενο». Όπως τόνισε, δεν υπήρχαν οδηγίες στο εγχειρίδιο για μια τέτοια κατάσταση και η αποφυγή ατυχήματος οφείλεται 100% στην αυτοθυσία και την εφευρετικότητα των συναδέλφων του, οι οποίοι αποφάσισαν να κλείσουν τον εναέριο χώρο για να προσγειωθούν όλα τα αεροπλάνα με ασφάλεια.

Τι σημαίνει αυτό για τους ταξιδιώτες;

Η ασφάλεια των πτήσεων παραμένει η πρώτη προτεραιότητα, ωστόσο αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη ροή της κυκλοφορίας. «Ο όγκος που μπορούμε να διαχειριστούμε είναι περιορισμένος, που σημαίνει ότι μοιραία θα έχουμε

