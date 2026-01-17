Σοκ στη Μασσαλία: Φορτηγάκι χωρίς οδηγό παρέσυρε μαθητές μετά από εκδρομή – Η «μοιραία» παράλειψη

Στιγμές τρόμου έζησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στη Μασσαλία, όταν ένα φορτηγάκι παραδόσεων, που ήταν σταθμευμένο σε δρόμο με κλίση, κύλησε προς τα πίσω και παρέσυρε ομάδα παιδιών που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους εννέα παιδιά ηλικίας 8 έως 11 ετών και δύο γυναίκες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένα 8χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Ο οδηγός του βαν είχε σταθμεύσει το όχημα σε κατηφορικό δρόμο για να παραδώσει εμπορεύματα. Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά (ή δεν ασφαλίστηκε επαρκώς), με αποτέλεσμα το βαν να ξεκινήσει μια ανεξέλεγκτη πορεία προς τα πίσω, πέφτοντας πάνω σε μια ομάδα περίπου 20 παιδιών και 3 ενηλίκων.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η εισαγγελία της Μασσαλίας ξεκίνησε ήδη έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ εξετάζεται εξονυχιστικά η μηχανική κατάσταση του οχήματος. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των τραυματιών, τονίζοντας πως το ατύχημα συνέβη τη στιγμή που τα παιδιά είχαν μόλις αποβιβαστεί από το σχολικό λεωφορείο.

