Σοκ στη Μασσαλία: Φορτηγάκι χωρίς οδηγό παρέσυρε μαθητές μετά από εκδρομή – Η «μοιραία» παράλειψη

Σοκ στη Μασσαλία: Φορτηγάκι χωρίς οδηγό παρέσυρε μαθητές μετά από εκδρομή – Η «μοιραία» παράλειψη

Στιγμές τρόμου έζησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στη Μασσαλία, όταν ένα φορτηγάκι παραδόσεων, που ήταν σταθμευμένο σε δρόμο με κλίση, κύλησε προς τα πίσω και παρέσυρε ομάδα παιδιών που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους εννέα παιδιά ηλικίας 8 έως 11 ετών και δύο γυναίκες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένα 8χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Ο οδηγός του βαν είχε σταθμεύσει το όχημα σε κατηφορικό δρόμο για να παραδώσει εμπορεύματα. Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά (ή δεν ασφαλίστηκε επαρκώς), με αποτέλεσμα το βαν να ξεκινήσει μια ανεξέλεγκτη πορεία προς τα πίσω, πέφτοντας πάνω σε μια ομάδα περίπου 20 παιδιών και 3 ενηλίκων.

 

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η εισαγγελία της Μασσαλίας ξεκίνησε ήδη έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ εξετάζεται εξονυχιστικά η μηχανική κατάσταση του οχήματος. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των τραυματιών, τονίζοντας πως το ατύχημα συνέβη τη στιγμή που τα παιδιά είχαν μόλις αποβιβαστεί από το σχολικό λεωφορείο.

Θρίλερ με τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη: Η μαρτυρία της γυναίκας κάτω από τη γέφυρα – «Του έδωσα νερό και έφυγε»

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η 24χρονη σερβιτόρα που προκάλεσε άθελά της τη φωτιά είναι μεταξύ των θυμάτων

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Άγριος καβγάς Βαρουφάκη – Χαριτάτου στον αέρα του OPEN: «Αυτό που λέτε είναι δώρο για τους εμπόρους ναρκωτικών!»
Πολιτική

Άγριος καβγάς Βαρουφάκη – Χαριτάτου στον αέρα του OPEN: «Αυτό που λέτε είναι δώρο για τους εμπόρους ναρκωτικών!»

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Η κοπέλα στην κάμερα ασφαλείας στη Βάρη και η ανατροπή που «πάγωσε» τις έρευνες
Κοινωνία

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Η κοπέλα στην κάμερα ασφαλείας στη Βάρη και η ανατροπή που «πάγωσε» τις έρευνες

Το «ουκρανικό ψύχος» κλειδώνει για 4 ημέρες – Σε ποιες περιοχές θα δούμε χιόνια ακόμα και στα 500 μέτρα;
Ο Καιρός

Το «ουκρανικό ψύχος» κλειδώνει για 4 ημέρες – Σε ποιες περιοχές θα δούμε χιόνια ακόμα και στα 500 μέτρα;

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει την κάθοδο στην πολιτική – «Θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού»
Πολιτική

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει την κάθοδο στην πολιτική – «Θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού»

Μουντιάλ 2026: Το «χρυσό» πείραμα των 11 δισ. δολαρίων – Γιατί οι κολοσσοί επενδύουν ποσά-μαμούθ σε 104 αγώνες;
Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Το «χρυσό» πείραμα των 11 δισ. δολαρίων – Γιατί οι κολοσσοί επενδύουν ποσά-μαμούθ σε 104 αγώνες;