Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση – Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή και τι πρέπει να προσέξετε

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης, το ενδιαφέρον χιλιάδων νοικοκυριών στρέφεται πλέον στη δεύτερη πληρωμή. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις προθεσμίες και τη δήλωση των παραστατικών, καθώς το χρονοδιάγραμμα είναι αυστηρό.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε:

Πότε καταβάλλεται η δεύτερη δόση: Σύμφωνα με το επίσημο πλάνο, η δεύτερη πληρωμή αναμένεται έως τις 29 Μαΐου 2026.

Ποιες αγορές αφορά: Η δόση αυτή καλύπτει αγορές καυσίμων και θερμικής ενέργειας (εκτός φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης) που πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Προθεσμία παραστατικών: Τα τιμολόγια αγοράς πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα myAADE έως τις 30 Απριλίου 2026.

Πώς υπολογίζεται το ποσό: Το επίδομα βάσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε οικισμούς με αυξημένες ανάγκες (συντελεστής ορεινότητας) μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ.

Προσαύξηση για παιδιά: Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, το ποσό του επιδόματος προσαυξάνεται κατά 20%.



Τρίτη πληρωμή: Θα ακολουθήσει και τρίτη δόση έως τις 31 Ιουλίου 2026, η οποία αφορά αποκλειστικά τους καταναλωτές φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης.

