Έλλη Κοκκίνου: Μου είπαν 'πες απλά το νούμερο και έκλεισε' για το Survivor, είπα όχι – Θα πήγαινα στη Eurovision με το Μασάι

Έλλη Κοκκίνου: Μου είπαν 'πες απλά το νούμερο και έκλεισε' για το Survivor, είπα όχι – Θα πήγαινα στη Eurovision με το Μασάι

Μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί έκανε η Έλλη Κοκκίνου σχετικά με το reality επιβίωσης Survivor. Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις κρούσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς από την παραγωγή, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από την άρνησή της παρά το "λευκό τσεκ" που της προσφέρθηκε.

Τι αποκάλυψε η τραγουδίστρια :

  • Η Πρόταση: Η Έλλη Κοκκίνου παραδέχτηκε ότι της έχουν προτείνει επανειλημμένα να ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο.
  • Το "Λευκό Τσεκ": Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι άνθρωποι της παραγωγής της είπαν: «Πες απλά το νούμερο και έκλεισε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα χρήματα δεν θα ήταν εμπόδιο.
  • Η Άρνηση: Παρά την άκρως δελεαστική προσφορά, η ίδια είπε το «όχι», εξηγώντας τους λόγους που δεν θα μπορούσε να δει τον εαυτό της σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
  • Οι Προτεραιότητες: Η τραγουδίστρια τόνισε πως η καθημερινότητά της και οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο τραγούδι δεν της επιτρέπουν να λείψει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι δηλώσεις:

«Μου έχουν πει να πάω σε Survivor ή σε άλλα reality, έχω πει όχι, ακόμα και σε περίοδο που δεν δούλευα, στο lockdown. Μου έχουν κάνει και πρόταση που μου είπαν “πες απλά το νούμερο και έκλεισε” και είπα όχι», αποκάλυψε.

«Θα πήγαινα στη Eurovision με το “Μασάι”, μόνο και μόνο με το groove που έχει πιστεύω ότι θα κέρδιζε πολλούς πόντους. Μου είχαν προτείνει να πάω αλλά ήμουν 2 μηνών έγκυος. Μου είπαν να το ξανασκεφτώ για την επόμενη χρονιά αλλά ήθελα να μείνω σπίτι με το μωρό», σημείωσε η Έλλη Κοκκίνου στην κάμερα του ΣΚΑΪ.

