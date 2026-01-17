WSJ: Γιατί ο Τραμπ διεκδικεί τη Γροιλανδία – Οι χάρτες που αποκαλύπτουν το στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά της Γροιλανδίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τη Wall Street Journal να αποκαλύπτει τους λόγους πίσω από αυτό το φαινομενικά "παράδοξο" αίτημα. Δεν πρόκειται για μια απλή κτηματομεσιτική συναλλαγή, αλλά για ένα ζήτημα υψίστης εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ.

Οι 4 λόγοι πίσω από το σχέδιο:

  • Εθνική Ασφάλεια: Η Γροιλανδία κατέχει κρίσιμη γεωγραφική θέση για την αεράμυνα της Βόρειας Αμερικής, φιλοξενώντας ήδη τη στρατηγική βάση Pituffik (πρώην Thule).
  • Ορυκτός Πλούτος: Το υπέδαφος της περιοχής είναι πλούσιο σε σπάνιες γαίες και μέταλλα, απαραίτητα για την παραγωγή ημιαγωγών και τεχνολογιών αιχμής, μειώνοντας την εξάρτηση από την Κίνα.
  • Αρκτική Κυριαρχία: Με το λιώσιμο των πάγων, ανοίγουν νέες ναυτιλιακές οδοί. Οι ΗΠΑ θέλουν να προλάβουν τη Ρωσία και την Κίνα στον έλεγχο αυτών των περασμάτων.
  • Γεωπολιτικό "Οικόπεδο": Ο έλεγχος της Γροιλανδίας προσφέρει στις ΗΠΑ μια σταθερή πλατφόρμα ισχύος στον Ατλαντικό και την Αρκτική, κλειδώνοντας την άμυνα του ΝΑΤΟ.

