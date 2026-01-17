Γρίπη Α: Γιατί σαρώνει φέτος – Τα συμπτώματα που διαφέρουν από το κρυολόγημα και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα της γρίπης Α στη χώρα μας, με τα κρούσματα να αυξάνονται καθημερινά και τις νοσηλείες να πιέζουν το σύστημα υγείας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η φετινή έξαρση οφείλεται στη χαμηλή ανοσία των προηγούμενων ετών, ενώ προειδοποιούν ότι ο ιός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Γρίπης Α :

  • Αιφνίδιος Πυρετός: Το κυριότερο σύμπτωμα είναι ο υψηλός πυρετός (συχνά πάνω από 39°C) που εμφανίζεται απότομα και συνοδεύεται από ρίγη.
  • Έντονη Καταβολή: Σε αντίθεση με το απλό κρυολόγημα, η γρίπη Α προκαλεί έντονη αδυναμία, εξάντληση και πόνους στις αρθρώσεις και τους μύες.
  • Πονοκέφαλος & Βήχας: Ο έντονος πονοκέφαλος και ο ξηρός βήχας είναι σταθερά συμπτώματα, ενώ συχνά συνυπάρχει πονόλαιμος και καταρροή.
  • Διάρκεια: Τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν από 5 έως 7 ημέρες, αλλά η κόπωση μπορεί να παραμείνει για αρκετές εβδομάδες.

Πότε να πάτε στον γιατρό: Αν παρατηρήσετε δυσκολία στην αναπνοή, πόνο στο στήθος, σύγχυση ή αν ο πυρετός υποχωρήσει και επανέλθει δριμύτερος (σημάδι επιπλοκής/πνευμονίας).

Εμβολιασμός: Οι επιστήμονες τονίζουν ότι ακόμη και τώρα το εμβόλιο είναι το καλύτερο μέσο προστασίας, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά, καθώς μειώνει δραστικά την πιθανότητα σοβαρής νόσησης.

