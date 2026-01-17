Σε στενό κλοιό κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα από σήμερα, Σάββατο, καθώς η «ουκρανική ψυχρή εισβολή» φέρνει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το κύμα ψύχους θα έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών (έως την Τρίτη), με τον υδράργυρο να κάνει «βουτιά» ακόμα και 10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας:

Θυελλώδεις Άνεμοι: Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση του ψύχους.



Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση του ψύχους. Χιονοπτώσεις: Θα είναι επιλεκτικές και κατά κανόνα ασθενείς, αλλά θα απασχολήσουν ορεινά και ημιορεινά τμήματα (πάνω από τα 500μ.) σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια και Στερεά Ελλάδα.



Θα είναι επιλεκτικές και κατά κανόνα ασθενείς, αλλά θα απασχολήσουν ορεινά και ημιορεινά τμήματα (πάνω από τα 500μ.) σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια και Στερεά Ελλάδα. Ισχυρός Παγετός: Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας και της Τρίτης, η θερμοκρασία στα βόρεια ορεινά θα πέσει έως και τους -10°C.

Τι θα γίνει στην Αττική

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11°C. Αναμένονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα πεδινά, ενώ χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Κιθαιρώνα (πάνω από τα 400-500 μέτρα), χωρίς ωστόσο να προβλέπονται σοβαρά προβλήματα χιονοστρώσεων.

Προειδοποίηση Καλλιάνου - Τσατραφύλλια

Ο Γιάννης Καλλιάνος εφιστά την προσοχή στον ισχυρό παγετό που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι το «ουκρανικό ψύχος» θα είναι ιδιαίτερα αισθητό λόγω των ενισχυμένων ανέμων.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8, στα νοτιοδυτικά τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περεταίρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

