Προσοχή: Λήγει η προθεσμία της Εφορίας για παλιές εκκρεμότητες – Ποιους φορολογούμενους αφορά

Προσοχή: Λήγει η προθεσμία της Εφορίας για παλιές εκκρεμότητες – Ποιους φορολογούμενους αφορά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία, καθώς η προθεσμία για την τακτοποίηση παλιών εκκρεμοτήτων εκπνέει στο τέλος Φεβρουαρίου. Η ΑΑΔΕ καλεί τους πολίτες να κλείσουν τις υποθέσεις τους για να αποφύγουν πρόστιμα και περαιτέρω κυρώσεις.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

  • Η Προθεσμία: Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 28 Φεβρουαρίου για να υποβάλουν δηλώσεις ή να διορθώσουν στοιχεία που αφορούν παρελθόντα έτη.
  • Ποιους αφορά: Η ρύθμιση αφορά κυρίως περιπτώσεις αναδρομικών αποδοχών, ανείσπρακτων ενοικίων, αλλά και τροποποιητικές δηλώσεις για ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές παλαιότερων ετών.
  • Αναδρομικά: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από συνταξιούχους και μισθωτούς που έλαβαν αναδρομικά ποσά μέσα στο προηγούμενο έτος, καθώς πρέπει να δηλωθούν στα έτη που αφορούν.
  • Πρόστιμα: Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς την απαραίτητη τακτοποίηση, οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν με προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.
  • Διαδικασία: Η υποβολή των στοιχείων γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ.

Διαβάστε ακόμα: Επιστροφή ενοικίου: Πληρώνεται η νέα δόση την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου – Ποιους αφορά και ποιες οι προϋποθέσεις

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Το «ουκρανικό ψύχος» κλειδώνει για 4 ημέρες – Σε ποιες περιοχές θα δούμε χιόνια ακόμα και στα 500 μέτρα;
Ο Καιρός

Το «ουκρανικό ψύχος» κλειδώνει για 4 ημέρες – Σε ποιες περιοχές θα δούμε χιόνια ακόμα και στα 500 μέτρα;

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει την κάθοδο στην πολιτική – «Θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού»
Πολιτική

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει την κάθοδο στην πολιτική – «Θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού»

Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποκαλύπτει την πίεση που ένιωθε ο 25χρονος Γιώργος
Κοινωνία

Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποκαλύπτει την πίεση που ένιωθε ο 25χρονος Γιώργος

Συναγερμός για την «Υπεργρίπη» στην Ελλάδα: Τι είναι το στέλεχος Κ που στέλνει τους πολίτες στα νοσοκομεία;
Υγεία

Συναγερμός για την «Υπεργρίπη» στην Ελλάδα: Τι είναι το στέλεχος Κ που στέλνει τους πολίτες στα νοσοκομεία;

Χοληστερίνη: Το τεράστιο λάθος που κάνουν όσοι παίρνουν χάπι – Γιατί η «ξεκούραση του ήπατος» είναι επικίνδυνος μύθος;
Υγεία

Χοληστερίνη: Το τεράστιο λάθος που κάνουν όσοι παίρνουν χάπι – Γιατί η «ξεκούραση του ήπατος» είναι επικίνδυνος μύθος;