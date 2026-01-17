Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία, καθώς η προθεσμία για την τακτοποίηση παλιών εκκρεμοτήτων εκπνέει στο τέλος Φεβρουαρίου. Η ΑΑΔΕ καλεί τους πολίτες να κλείσουν τις υποθέσεις τους για να αποφύγουν πρόστιμα και περαιτέρω κυρώσεις.
Τι πρέπει να γνωρίζετε:
- Η Προθεσμία: Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 28 Φεβρουαρίου για να υποβάλουν δηλώσεις ή να διορθώσουν στοιχεία που αφορούν παρελθόντα έτη.
- Ποιους αφορά: Η ρύθμιση αφορά κυρίως περιπτώσεις αναδρομικών αποδοχών, ανείσπρακτων ενοικίων, αλλά και τροποποιητικές δηλώσεις για ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές παλαιότερων ετών.
- Αναδρομικά: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από συνταξιούχους και μισθωτούς που έλαβαν αναδρομικά ποσά μέσα στο προηγούμενο έτος, καθώς πρέπει να δηλωθούν στα έτη που αφορούν.
- Πρόστιμα: Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς την απαραίτητη τακτοποίηση, οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν με προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.
- Διαδικασία: Η υποβολή των στοιχείων γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ.
Διαβάστε ακόμα: Επιστροφή ενοικίου: Πληρώνεται η νέα δόση την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου – Ποιους αφορά και ποιες οι προϋποθέσεις