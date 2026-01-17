Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία, καθώς η προθεσμία για την τακτοποίηση παλιών εκκρεμοτήτων εκπνέει στο τέλος Φεβρουαρίου. Η ΑΑΔΕ καλεί τους πολίτες να κλείσουν τις υποθέσεις τους για να αποφύγουν πρόστιμα και περαιτέρω κυρώσεις.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Η Προθεσμία: Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 28 Φεβρουαρίου για να υποβάλουν δηλώσεις ή να διορθώσουν στοιχεία που αφορούν παρελθόντα έτη.

Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 28 Φεβρουαρίου για να υποβάλουν δηλώσεις ή να διορθώσουν στοιχεία που αφορούν παρελθόντα έτη. Ποιους αφορά: Η ρύθμιση αφορά κυρίως περιπτώσεις αναδρομικών αποδοχών, ανείσπρακτων ενοικίων, αλλά και τροποποιητικές δηλώσεις για ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές παλαιότερων ετών.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως περιπτώσεις αναδρομικών αποδοχών, ανείσπρακτων ενοικίων, αλλά και τροποποιητικές δηλώσεις για ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές παλαιότερων ετών. Αναδρομικά: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από συνταξιούχους και μισθωτούς που έλαβαν αναδρομικά ποσά μέσα στο προηγούμενο έτος, καθώς πρέπει να δηλωθούν στα έτη που αφορούν.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από συνταξιούχους και μισθωτούς που έλαβαν αναδρομικά ποσά μέσα στο προηγούμενο έτος, καθώς πρέπει να δηλωθούν στα έτη που αφορούν. Πρόστιμα: Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς την απαραίτητη τακτοποίηση, οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν με προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.

Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς την απαραίτητη τακτοποίηση, οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν με προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής. Διαδικασία: Η υποβολή των στοιχείων γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ.

Διαβάστε ακόμα: Επιστροφή ενοικίου: Πληρώνεται η νέα δόση την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου – Ποιους αφορά και ποιες οι προϋποθέσεις