Την ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα των αγροτών που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε δηλώσεις του, κατέστησε σαφές ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, κλείνοντας την πόρτα σε περαιτέρω οικονομικές ενισχύσεις.

Οι βασικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού:

Το μήνυμα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες», εξηγώντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εξαντλήσει τις δυνατότητες του προϋπολογισμού.

Η στήριξη: Υπογράμμισε ότι η πολιτεία στάθηκε δίπλα στον αγροτικό κόσμο με σειρά μέτρων (όπως η επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο), αλλά δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Για τα μπλόκα: Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο διάλογος είναι πάντα ανοιχτός, αλλά κάλεσε τους αγρότες να μην προχωρούν σε ενέργειες που δυσκολεύουν τη ζωή των υπόλοιπων πολιτών.

Ανοιχτά μέτωπα: Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με νέα μπλόκα στις εθνικές οδούς.

Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά που μας επιτρέπουν τα δημοσιονομικά και η Ε.Ε., στους αγρότες» τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον ALPHA και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».

«Θα τους ακούσω. Δεν έχω διάθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός, επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη και επιτρέπει η Ευρώπη», ανέφερε λίγο πριν τη συνάντηση της Δευτέρας με τους αγρότες των μπλόκων.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική είπε: «Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις εξεταστικές ότι κάθε βουλευτής και αρχηγός επιδιώκει τα 10 δευτερόλεπτα του “τικ τοκ”. Παρά ταύτα ήρθαν όλοι, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Έχουμε ευθύνη που δεν αντιμετωπίσαμε νωρίτερα το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε τώρα».

Το βίντεο με τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη εναντίον του, σχολίασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξή του, λέγοντας «δεν θέλω να πω τίποτα. Όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους».

«Δυστυχώς για το 1 λεπτό δημοσιότητας, πολλοί μερικές φορές και ειδικά άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν κάποια εμπειρία στα Μέσα, μπορεί να καταφεύγουν στην κάθε ακρότητα, για να ειπωθεί μία κουβέντα παραπάνω. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενούς τομέα».

Για Ερντογάν, Φρεγάτα "Κίμων" και Έντι Ράμα

«Η ημερομηνία για συνάντηση με τον Ερντογάν δεν έχει κλειδώσει, ευεπλιστούμε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φερβρουαρίου. Ο καθένας έχει διαφορετική οπτική το τι πρέπει να λύσουμε», ανέφερε σήμερα ο πρωθυπουργός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Για τη φρεγάτα «Κίμων», ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε: «Ήταν μια μέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης, ήταν η πρώτη από τις 4 φρεγάτες. Μια προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης. Αποκτήθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού για να είμαστε ασφαλεία. Οι επενδύσεις στην Άμυνα γίνονται για να προβάλλουμε την αποτρεπιτκή μας ισχύ. Οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με το 2019, όπως τις παραλάβαμε. Υπάρχει και αλλαγή φιλοσοφίας για τα στελέχη των Ε.Δ. Μου έκανε εντύπωση στον “Κίμωνα” οι νέοι».

Με αφορμή τις δηλώσεις Ράμα ο πρωθυπουργός απάντησε: «Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο, μερικές φορές του ξεφεύγουν πράγματα, νομίζω το κατάλαβε, έκανε χοντράδα».

Για τη συμφωνία Mercosur

«Είναι μια ωφέλιμη συμφωνία η οποία υπάρχει στο τραπέζι από το 2019», επεσήμανε. Ο πρωθυπουργός για το πρόβλημα της ευλογιάς είπε ότι η κυβέρνηση στήριξε τους κτηνοτρόφους. «Υπάρχει παραφιλολογία για το εμβόλιο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή ή σοβαρός επιστήμονας που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο γιατί μετά η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα», τόνισε.

