Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα: Οι μαρτυρίες και το «σχέδιο φυγής» μέσω social media – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης από την Πάτρα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς. Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν ότι η ανήλικη ίσως είχε προετοιμάσει προσεκτικά την απομάκρυνσή της, ενώ το «κλειδί» της υπόθεσης φαίνεται να βρίσκεται στη δραστηριότητά της στο διαδίκτυο.

Τα κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης:

  • Οργανωμένο Σχέδιο: Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η 16χρονη να μην έφυγε παρορμητικά, αλλά να ακολουθούσε ένα προκαθορισμένο σχέδιο φυγής.
  • Το «Μικροσκόπιο» στα Social Media: Οι αναρτήσεις και τα μηνύματα της κοπέλας σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες πριν την εξαφάνιση αναλύονται από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
  • Νέες Μαρτυρίες: Άτομα από το φιλικό και σχολικό της περιβάλλον καταθέτουν στην αστυνομία, προσπαθώντας να φωτίσουν τις τελευταίες κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της.
  • Συναγερμός στις Αρχές: Έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός εντοπισμού, ενώ έχουν ενημερωθεί λιμάνια και σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, καθώς υπάρχει φόβος να έχει μετακινηθεί εκτός Αχαΐας.
  • Η έκκληση της οικογένειας: Οι γονείς της 16χρονης απευθύνουν δραματική έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει το παραμικρό να επικοινωνήσει με τις αρχές.

