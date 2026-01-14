Συνεχής ενημέρωση από την ομάδα του Madata.gr για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2026.

Η αλήθεια για τον Πασχάλη Τερζή και η μεγάλη επιστροφή Ο Γιώργος Λιάγκας διέψευσε τις φήμες που ήθελαν τον αγαπημένο τραγουδιστή καθηλωμένο σε αμαξίδιο. «Έχει κάποια μικρά κινητικά προβλήματα, αλλά περπατάει κανονικά», ανέφερε. Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Νικολόπουλος προανήγγειλε τη δισκογραφική επιστροφή του Πασχάλη με νέο τραγούδι. διαβάστε αναλυτικά

Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Λύκος στο Δαφνί

Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει λύκο να κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα στο Χαϊδάρι. Το Δασαρχείο Αιγάλεω επιβεβαίωσε την παρουσία του άγριου ζώου και εξέδωσε οδηγίες προστασίας για τους κατοίκους. διαβάστε αναλυτικά

Τραγωδία στη Σητεία: Νεκρός 15χρονος

Σοκαριστικό τροχαίο στην Κρήτη. Αυτοκίνητο με ανήλικους εξετράπη της πορείας του. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας ακόμη συνομήλικός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. διαβάστε αναλυτικά

Life Hack: Το σφουγγάρι στο ψυγείο

Ένα έξυπνο κόλπο που πρέπει να ξέρετε πριν την κακοκαιρία. Τοποθετώντας ένα σφουγγάρι στο ψυγείο, απορροφάτε την υγρασία και προστατεύετε τα τρόφιμά σας από μούχλα και οσμές σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. διαβάστε αναλυτικά

Ώρα Κυπέλλου: Ντέρμπι «φωτιά»

Όλα έτοιμα για τους νοκ-άουτ προημιτελικούς. Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (18:30) και Παναθηναϊκός-Άρης (20:30). Σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση κρίνεται απευθείας στα πέναλτι. διαβάστε αναλυτικά

Θλίψη: Πέθανε η Βάσω Μεσσηνέζη

Έφυγε από τη ζωή η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον Θάνο Μικρούτσικο. Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή στη Νίκαια. διαβάστε αναλυτικά

Πληρωμές Επιδομάτων: Τι πρέπει να προσέξετε

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το επίδομα παιδιού και το επίδομα θέρμανσης. SOS από την ΑΑΔΕ για 24.000 δικαιούχους που δεν έχουν δηλώσει σωστά το IBAN τους. διαβάστε αναλυτικά

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Νέα στοιχεία

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει βίντεο από ενεχυροδανειστήριο στην Αθήνα όπου η ανήλικη φέρεται να πούλησε κοσμήματα. Οι Αρχές πιστεύουν ότι την καθοδηγεί ενήλικας. διαβάστε αναλυτικά

Αγροτικά Μπλόκα: Plan B από την Κυβέρνηση

Σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας για τις κινητοποιήσεις. Το Υπουργείο προειδοποιεί με πρόστιμα για την παράνομη χρήση αγροτικού πετρελαίου και μηχανημάτων στα μπλόκα. διαβάστε αναλυτικά

