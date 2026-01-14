Τραγωδία στη Σητεία: Νεκρός 15χρονος σε σοκαριστικό τροχαίο – Χαροπαλεύει ο συνομήλικός του

Μαύρη μέρα για την Κρήτη και τη Σητεία, καθώς ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα συνομήλικός του τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο ανήλικοι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο ένας 15χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σχεδόν ακαριαία.

Η κατάσταση του τραυματία: Ο δεύτερος ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι έρευνες: Οι αρχές εξετάζουν πώς βρέθηκαν οι δύο ανήλικοι στο τιμόνι του οχήματος και ποια ήταν η αιτία που οδήγησε στην εκτροπή.

Η τοπική κοινωνία της Σητείας είναι συγκλονισμένη από τον χαμό του νεαρού παιδιού, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Τροχαία.

